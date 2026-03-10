Vremea se încălzește în toată țara, iar în unele regiuni temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade Celsius în următoarele săptămâni. Meteorologii anunță însă și nopți reci, cu minime negative, dar și perioade cu precipitații deficitare.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă pentru intervalul 9 martie – 5 aprilie 2026. Valorile termice vor fi în general mai ridicate decât cele specifice perioadei, iar cantitățile de precipitații vor fi mai mici decât cele normale în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea până la început de aprilie

Estimările meteorologice pentru următoarea lună indică o tendință de încălzire treptată, cu ploi puține în cea mai mare parte a țării. Doar zonele montane ar putea avea parte de precipitații ușor excedentare la finalul intervalului.

Săptămâna 9 – 15 martie: Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în aproape toată țara, cu excepția sudului și sud-estului, unde vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național.

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în aproape toată țara, cu excepția sudului și sud-estului, unde vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național. Săptămâna 16 – 22 martie: Valorile termice se vor situa ușor peste mediile perioadei în vest, nord și centru, în timp ce în restul teritoriului vor fi normale. Precipitațiile vor fi normale în regiunile extracarpatice și mai reduse în celelalte zone.

Valorile termice se vor situa ușor peste mediile perioadei în vest, nord și centru, în timp ce în restul teritoriului vor fi normale. Precipitațiile vor fi normale în regiunile extracarpatice și mai reduse în celelalte zone. Săptămâna 23 – 29 martie: Temperaturile medii vor fi puțin mai ridicate decât cele normale în întreaga țară, în special în nord-vest. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare local în nord-vest și apropiate de normal în rest.

Temperaturile medii vor fi puțin mai ridicate decât cele normale în întreaga țară, în special în nord-vest. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare local în nord-vest și apropiate de normal în rest. Săptămâna 30 martie – 5 aprilie: Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toată țara. Cantitățile de ploaie vor fi ușor peste medie în zonele montane și sub-montane și apropiate de normal în celelalte regiuni.

Prognoza detaliată pe regiuni până pe 22 martie

În Banat și Crișana, vremea va fi caldă, cu maxime ce vor urca de la 15 la 18 grade până la jumătatea lunii martie. Ulterior, vor scădea ușor spre 16 grade. Minimele se vor încadra între 1 și 4 grade. Ploi sunt posibile în Crișana în jurul datei de 13 martie și după 16 martie, iar în Banat șansele de precipitații cresc după 17 martie.

Pentru Maramureș, meteorologii anunță temperaturi maxime între 15 și 18 grade, cu cele mai mari valori între 12 și 15 martie. Minimele vor porni de la -1 grad și vor urca spre 2 grade după 13 martie. Probabilitatea de ploaie va fi în creștere după 16 martie.

În Transilvania, maximele se vor situa între 14 și 16 grade. Nopțile vor rămâne însă reci, cu minime negative, între -4 și -2 grade, până în jurul datei de 16 martie, când vor urca spre 0 grade. Ploi slabe sunt așteptate după 17 martie.

Moldova va avea parte de maxime cuprinse între 14 și 16 grade. Minimele vor fi în jur de -1 grad la începutul intervalului, urmând să urce spre 1 grad. Precipitații slabe sunt prognozate după 18 martie.

În Muntenia și Oltenia, temperaturile maxime vor varia între 13 și 16 grade. Minimele vor coborî în Muntenia spre -1 grad între 10 și 13 martie, stabilizându-se apoi la 2 grade. În Oltenia, minimele vor fi de la 0 la 2 grade. Ploile vor fi rare, dar posibile după 17-18 martie.

Locuitorii din Dobrogea vor avea parte de maxime de aproximativ 12 grade. Minimele vor fi între 0 și 2 grade în primele zile, crescând apoi spre 3 grade. Precipitații slabe sunt posibile după data de 18 martie.

La munte, maximele se vor încadra între 4 și 7 grade, iar minimele vor fi negative, între -4 și -2 grade. Precipitații slabe ar putea apărea după 16 martie.