PSD decide duminică soarta bugetului. Grindeanu anunță amendamente fără negocieri

Partidul Social Democrat amână decizia finală privind votul pe bugetul de stat până duminică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că, dacă partidul va depune amendamente, acestea nu vor face obiectul niciunei negocieri politice.

Liderul PSD a făcut aceste declarații miercuri, după ședința de plen reunit în care Parlamentul a aprobat cererea SUA privind dislocarea unor forțe și echipamente militare pe teritoriul României. Potrivit Digi24, social-democrații se vor reuni în ședință la finalul săptămânii pentru a stabili strategia pentru votul final din Parlament.

Decizie amânată pentru duminică

Întreaga strategie a PSD pentru săptămâna viitoare, când vor avea loc dezbaterile pe legea bugetului, va fi stabilită în cadrul unei ședințe de partid. Sorin Grindeanu a confirmat că deciziile cheie nu au fost încă luate. „Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente noi, ca şi grup”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă s-a hotărât la nivel personal cum va vota, liderul PSD a evitat un răspuns tranșant, lăsând loc speculațiilor. „M-am gândit, da, am o idee, dar e prea devreme. Azi e miercuri, până duminică se mai pot întâmpla lucruri, hai să aşteptăm”, a adăugat acesta.

Amendamentele PSD, o linie roșie

Opoziția principală a social-democraților pare să se concentreze pe o serie de amendamente cu caracter social. Sorin Grindeanu a exclus total posibilitatea de a negocia susținerea pentru aceste propuneri, inclusiv cu partidele din Opoziție, mizând pe susținerea individuală a parlamentarilor.

„Nu, nu vom face acest lucru. (…) Noi venim cu amendamente care pot să fie votate, sau nu, fără negocieri”, a precizat președintele PSD. El a oferit și câteva exemple concrete de măsuri pe care partidul le-ar putea propune. „Adică nu vreau să negociez creşterea indemnizaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi, sau eliminarea CASS-ului pentru mame, sau eliminarea CASS-ului pentru veteranii de război, sau pentru personalul monahal, sau pentru deţinuţii politici. Să negociez cu ce? Astea sunt lucruri care pot să fie votate, sau nu. Dacă vom depune acest amendament, va fi fără negocieri. Eu o să apelez la buna credinţă a parlamentarilor. Nu vor ezista niciun fel de negocieri politice”, a explicat Grindeanu.

Risc de criză politică? Grindeanu evită un răspuns clar

În contextul nemulțumirilor exprimate de liderii PSD față de proiectul de buget, a apărut și întrebarea legată de stabilitatea coaliției de guvernare. Întrebat despre riscul declanșării unei crize politice în cazul în care PSD ar decide să nu susțină bugetul și să iasă de la guvernare, Sorin Grindeanu a oferit un răspuns scurt și evaziv. „Haideţi, mai avem mult până atunci”, a comentat liderul social-democrat.