Partidul Social Democrat va decide pe 20 aprilie dacă va ieși de la guvernare și dacă va continua parteneriatul cu premierul Ilie Bolojan și USR. Decizia finală va veni în urma unei consultări interne extinse, care va implica 5.000 de membri ai partidului.

Consultare internă fără precedent

Calendarul consultării interne a fost stabilit în cadrul unei ședințe a Biroului Național al PSD. Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a anunțat că pe 20 aprilie va avea loc o consultare majoră, cu unul sau mai multe voturi, la care vor participa mii de social-democrați. E drept că o astfel de mișcare este rară în politica românească.

„Noi facem această consultare pentru PSD. Este o consultare în primul rând pentru noi, care pleacă de la analiza noastră, prima oară o autoevaluare, în guvern şi a coaliţiei, a miniştrilor, şi apoi a întregii coaliţii şi a întregii guvernări”, a precizat Sorin Grindeanu. Până la urmă, ce se va întâmpla dacă votul va fi negativ?

Liniile roșii ale social-democraților

Chiar înainte de a afla rezultatul votului intern, șeful PSD a trasat câteva linii clare. Partidul nu va vota un eventual guvern minoritar. Și, mai important, nu va forma nicio alianță cu AUR pentru a crea o nouă majoritate.

Poziția este fermă.

Aceste clarificări vin să tempereze speculațiile din spațiul public privind posibile scenarii post-coaliție.

Turneu la Bruxelles și în țară

Iar înainte de consultarea internă, agenda liderului PSD este extrem de încărcată. Sorin Grindeanu va pleca joi la Bruxelles pentru a informa partenerii europeni despre situația politică din România și despre evaluarea pe care partidul său o demarează. Printre oficialii cu care se va întâlni se numără președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

„O să merg și la Bruxelles să le expun cum stăm. Am să le expun lucrurile cu plusuri și cu minusuri din coaliție și că vom intra în această evaluare internă”, a explicat liderul social-democrat.

La întoarcerea în țară, vor fi organizate opt întâlniri regionale, descrise de Grindeanu drept „o consultare la firul ierbii”.

Și partenerii de coaliție se mișcă. Biroul Politic Național al PNL se reunește luni, de la ora 17.00, probabil pentru a discuta aceleași tensiuni din alianța de guvernare.