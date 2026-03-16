PSD forțează ajutoare de 22 milioane lei pentru militari fără acordul USR

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat un pachet de ajutoare one-off care îi include și pe pensionarii militari cu venituri sub 3.000 de lei. Propunerea a stârnit însă un conflict deschis în Coaliție, partenerii de la USR acuzând o totală lipsă de transparență și iresponsabilitate bugetară.

Ajutoare și pentru pensiile speciale

Social-democrații vor să acorde sprijin financiar și pensionarilor din sistemul militar și MAI, categorii care anul trecut nu au beneficiat de astfel de măsuri. Ministrul Muncii a explicat demersul. „Acum credem că este absolut legitim şi necesar ca pensionarii care au venituri mici, indiferent din ce familie ocupaţională vin, să beneficieze de acest sprijin”, a declarat Manole.

Dar de unde vin banii? Costurile estimate se ridică la 12 milioane de lei pentru Ministerul Apărării și 10 milioane de lei pentru Ministerul Afacerilor Interne. Manole a aruncat practic responsabilitatea în curtea colegilor din Guvern. „Cred că ministrul Apărării, oricum s-ar numi, trebuie să voteze pentru sprijinirea pensionarilor militari care au pensii sub 3.000 de lei. Ei sunt egali cu cei din sistemul public care au pensii sub 3.000 de lei”, a adăugat acesta.

Ministrul Apărării, prins pe nepregătite

Surprinzător, cel vizat direct, ministrul Apărării, Radu Miruță, a afirmat că nu a existat nicio discuție prealabilă în Coaliție pe acest subiect. Cum vine asta, să afli din presă despre cheltuieli suplimentare pentru ministerul pe care îl conduci?

Reacția sa a fost tranșantă. „Nu am avut o astfel de discuție. Acum aflu de la dvs. despre ea. Trebuie să văd cum arată și care este sursa de finanțare. Eu aș susține să nu fie un one-off, pentru că militarii nu au nevoie de bani o singură dată în plus, ci de o pensie raportată la cheltuielile de zi cu zi. Dacă se dorea să fie trecut, ar fi trebuit să existe o discuție, care nu a existat”, a precizat Miruță.

Pana la urma, lucrurile sunt clare.

Discuția nu a existat.

USR: „PSD se joacă din nou cu chibriturile”

Dincolo de surpriza ministrului Apărării, USR a anunțat oficial că parlamentarii săi nu vor depune și nici nu vor vota amendamente la legea bugetului. Formațiunea consideră propunerea PSD un gest populist, periculos pentru stabilitatea financiară a țării.

Iar comunicatul lor este extrem de dur. „PSD se joacă din nou cu chibriturile deşi incendiul deficitului pe care l-a declanşat Ciolacu încă nu a fost stins. Ameninţarea de a vota amendamente la buget care ar creşte din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate”, se arată în poziția oficială a partidului.

Votul din comisie arată noua majoritate

Amendamentul PSD, care prevede alocarea a 1,1 miliarde de lei către Ministerul Muncii pentru sprijinirea familiilor cu copii și a pensionarilor (incluzând aproximativ 2,8 milioane de persoane din sistemul public), a trecut deja de un prim hop. Acesta a fost adoptat în comisia pentru muncă cu voturile UDMR și ale Opoziției, în timp ce PNL și USR s-au opus.

Concret, pentru pensionari, ajutorul este structurat pe praguri de venit: 1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru cele între 1.501 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru pensiile cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei. Sumele ar urma să fie acordate în două tranșe.