PSD își evaluează miniștrii după buget, Grindeanu neagă discuțiile despre Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat joi că procesul de consultare internă privind participarea la guvernare merge mai departe. Planurile anunțate la începutul lunii decembrie rămân neschimbate. Numai că, în ciuda tensiunilor, Grindeanu a precizat că în ședințele coaliției nu s-a discutat despre o eventuală schimbare a premierului Ilie Bolojan.

Soarta premierului, neclintită în coaliție

Întrebat direct despre discuțiile privind o posibilă înlocuire a lui Ilie Bolojan, răspunsul liderului social-democrat a fost tranșant. Până la urmă, cum stau lucrurile? „Astăzi, în coaliţie, nu s-a vorbit”, a spus Grindeanu, închizând, cel puțin pentru moment, acest subiect.

Evaluarea internă, un proces anunțat

Dar ce înseamnă, mai exact, această evaluare din interiorul partidului? Sorin Grindeanu a subliniat că nu este vorba de o noutate, ci de un plan stabilit anterior, care va fi demarat după un moment cheie. „Vorbim de o consultare pe care o să facem în interiorul PSD, după aprobarea bugetului. Nu e niciun fel de schimbare”, a precizat liderul social-democraților.

Obiectivul este o analiză completă a prestației social-democraților în Executiv, de la miniștri la activitatea din Parlament. Grindeanu a detaliat întregul proces (unul anunțat încă din decembrie) pentru a elimina orice speculație. „Noi vom face ceea ce am anunţat la începutul lunii decembrie. Noi facem o evaluare, nu pe buget, noi facem evaluarea participării la guvernare. Şi asta am anunţat la începutul lunii decembrie. Această evaluare cuprinde şi modul în care a fost construit bugetul, clar. Cuprinde toată această perioadă. Cuprinde şi începe evaluarea, în primul rând, cu noi, cu ministrii PSD şi după aceea cu întreaga activitate parlamentară”, a conchis Grindeanu.

Fără înțelegeri pe la spate

Comentând declarația președintelui României, care a catalogat actuala coaliție drept „condamnată” să guverneze împreună, Grindeanu a fost rezervat. „Nu ştiu, mi-e greu să fac predicţii de acest tip. Nu aşa se pune problema”, a răspuns el.

O declarație scurtă și la obiect.

Iar pentru a-și susține poziția de partener loial în coaliție, liderul PSD a amintit un episod recent din Parlament, subliniind că partidul său a refuzat orice alianță de conjunctură. E drept că ar fi fost simplu să facă altfel. „Eu ce am anunţat în urmă cu câteva săptămâni, aşa cum bine ştiţi, că noi avem anumite propuneri de la care nu abdicăm, că nu facem înţelegeri în afara coaliţiei, pentru că era foarte simplu să facem înţelegeri, aşa cum ştiţi, în Parlament, ieri, de exemplu, cu grupul AUR. Nu le-am făcut, ne-am păstrat punctul de vedere şi, într-un final, înţelepciunea celorlalţi din coaliţie pare că a revenit”, a completat liderul PSD.

Evaluarea participării la guvernare va începe în interiorul PSD abia după ce bugetul pe 2026 va fi aprobat, vizând în primă fază activitatea propriilor miniștri.