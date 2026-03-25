O tânără psiholoagă în vârstă de 27 de ani, însărcinată în luna a opta, se află în stare critică după ce a fost împușcată pe terasa propriei locuințe. Atacul armat, de o violență rară, a avut loc în cartierul Venezuela din localitatea Uribia, Columbia. Victima a fost identificată drept Catherin Paola Torres Barros.

Atac filmat de camerele de supraveghere

Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se observă cum un bărbat aflat pe o motocicletă se apropie de casă, oprește în fața acesteia și, fără să coboare, scoate o armă. Apoi trage direct asupra femeii, după care fuge de la fața locului.

În momentul incidentului, tânăra nu era singură. Se afla pe terasă împreună cu mama sa.

Luptă pentru viață și o naștere de urgență

Transportată de urgență la un centru medical din Uribia, victima a fost ulterior transferată la o clinică din Maicao. Acolo a fost internată direct la terapie intensivă. Din cauza stării sale extrem de grave și a sarcinii avansate, medicii au luat o decizie radicală.

Au efectuat o cezariană de urgență. Bebelușul a fost adus pe lume și se află acum într-un incubator, sub supraveghere medicală constantă. Starea mamei rămâne, însă, critică.

O comunitate în stare de șoc

Cazul a provocat o indignare profundă în comunitatea locală. E drept că victima este o persoană cunoscută în municipiu, atât pentru munca sa profesională ca psiholog, cât și pentru faptul că este fiica unui profesor local renumit. Spitalul unde lucra Catherin a condamnat public atacul și a cerut respectarea vieții și siguranței în comunitate. Dar cine ar putea dori moartea unei tinere pe punctul de a deveni mamă?

Lucrurile sunt departe de a fi clare.

Anchetă fără un suspect clar

Poliția analizează în continuare imaginile video, considerate esențiale pentru prinderea autorului. Înregistrările arată clar cum agresorul, aflat la ghidonul unei motociclete negre, a deschis focul fără să scoată un cuvânt. Un atac direct, care a șocat pe toată lumea.

Numai că identificarea este, la prima vedere, dificilă. Atacatorul purta cască, iar până în acest moment autoritățile nu au anunțat un posibil motiv al atacului.