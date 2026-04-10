Vladimir Putin a anunțat o încetare temporară a focului în Ucraina. Armistițiul, motivat de sărbătorirea Paștelui ortodox, va fi valabil pe 11 și 12 aprilie 2026. Replica de la Kiev nu a întârziat, Volodimir Zelenski declarând că forțele sale sunt pregătite să răspundă simetric.

Anunțul de la Kremlin

Anunțul oficial a venit joi, precizând că oprirea luptelor este programată pentru două zile consecutive. Confruntările armate urmează să fie oprite pe fronturile din Ucraina pe 11 şi 12 aprilie. Într-un comunicat oficial, Kremlinul a transmis: „Prin decizia comandantului suprem (…) V. Putin, în legătură cu viitoarele sărbători de Paşte (Învierea lui Cristos), un armistiţiu este declarat începând de la ora (locală) 16.00 (şi ora României), la 11 aprilie, şi până la sfârşitul zilei de 12 aprilie 2026”.

două zile de liniște.

Avertismentul Moscovei

Dar cum vine asta, pace totală pentru două zile? Nu-i chiar așa. Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a emis o directivă clară către comandantul general al armatei, cerându-i să „oprească în această perioadă orice acţiune militară în toate direcţiile”.

Numai că ministerul a ținut să adauge un avertisment serios. Forţele ruse „trebuie să fie pregătite să elimine orice provocare posibilă a inamicului şi orice acţiune agresivă”.

Reacția Kievului

Iar răspunsul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a venit vineri, subliniind că Ucraina este pregătită să adopte măsuri reciproce.

„Oamenii au nevoie de un Paște fără amenințări”.

Într-o postare pe rețelele sociale, liderul de la Kiev a detaliat poziția sa (o poziție deja cunoscută, de altfel): „Ucraina a afirmat în mod repetat că suntem pregătiți pentru pași simetrici. Am propus un armistițiu în perioada sărbătorilor de Paște din acest an și vom acționa în consecință. Oamenii au nevoie de un Paște liber de amenințări și de o mișcare reală către pace, iar Rusia are șansa de a nu reveni la atacuri și după Paște”.

Un precedent recent

Această mișcare a Moscovei nu este complet nouă. Rusia a mai declarat un armistițiu similar și în perioada Paștelui ortodox din 2025, în zona de conflict.

Mai mult, Zelenski făcuse o propunere similară chiar săptămâna trecută. El a deplâns atunci faptul că Moscova a răspuns inițiativei sale prin lansarea de noi atacuri cu drone.