Rusia a trimis o navă de război pentru a escorta două petroliere sancționate direct prin Canalul Mânecii, într-o provocare directă la adresa Marii Britanii. Fregata „Admiral Grigorovich”, parte a flotei Mării Negre, a însoțit navele Universal și Enigma pe lângă coasta de sud a Angliei, fiind urmărită de o navă britanică.

Mișcarea vine după ce premierul britanic Keir Starmer a amenințat că va confisca navele din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei.

O flotă fantomă de 700 de nave

Petrolierul Universal plecase din portul rusesc Vîsoțk și transporta, conform informațiilor, petrol destinat finanțării războiului din Ucraina. Nava este interzisă în apele britanice încă din septembrie, fiind acuzată că încearcă să „destabilizeze Ucraina sau să submineze ori să ameninţe” Kievul. În același timp, nava Enigma, sub pavilion Camerun, se îndrepta spre Turcia după ce a părăsit portul Primorsk.

Iar acestea nu sunt cazuri izolate. Zeci de petroliere sancționate au traversat Canalul Mânecii în ultimele luni. Experții estimează că flota „fantomă” a Rusiei numără aproximativ 700 de nave, care transportă circa 40% din exporturile de petrol ale Moscovei. Dintre acestea, peste 500 sunt sancționate direct de Londra. Ba chiar alte două petroliere vizate de sancțiuni, Desert Kite și Kousai, au fost identificate navigând în sens opus prin Canal.

Rusia umilește Marea Britanie?

Andrew Fox, fost maior în Regimentul de Parașutiști, crede că Rusia încearcă, pe bune, să pună Londra într-o lumină proastă. „Ruşii sunt disperaţi să menţină fluxul de petrol şi să continue războiul din Ucraina. În acest moment, îl pun pe Starmer în dificultate”, a declarat acesta.

Fostul maior a fost tranșant.

„Dacă suntem cu adevărat serioşi în sprijinul pentru Ucraina, trebuie să intervenim asupra acestor nave. Asta ar transmite un mesaj… L-ar pune într-o situaţie stânjenitoare pe Putin. În acest moment, nu transmitem acel mesaj.”

De ce nu sunt confiscate navele

La prima vedere, pare simplu. Dar lucrurile stau puțin diferit. Deși forțele speciale britanice au primit dreptul de a captura navele suspecte, implementarea măsurilor este extrem de dificilă. Interceptarea fiecărei nave ar necesita resurse militare și logistice considerabile.

V-ați gândit vreodată ce se întâmplă după ce capturezi un super-petrolier? Navele ar trebui ancorate în porturi britanice, numai că spațiul este limitat, în special pentru giganți si dimensiuni. În plus, multe nave folosesc un truc vechi pentru a evita sancțiunile: circulă sub pavilionul altor state, precum Camerun sau Sierra Leone.

Avertismentul direct al Rusiei

Moscova a avertizat că orice tentativă de confiscare va atrage după sine represalii. Ambasadorul rus la Londra, Andrei Kelin, a transmis un mesaj clar: „Această decizie nu va rămâne fără răspuns.”

Diplomatul a continuat pe un ton amenințător. „Se lucrează la măsuri adecvate. Lăsaţi ca acest lucru să fie o surpriză pentru britanici.” Kelin a cerut autorităților britanice să „reflecteze cu atenţie” asupra consecințelor, inclusiv a celor juridice.

Toată această demonstrație de forță vine într-un moment delicat pentru premierul Keir Starmer. Acesta este deja criticat pentru starea forțelor armate britanice și pentru ritmul lent al investițiilor în apărare, cu un plan de finanțare militară care întârzie să apară.