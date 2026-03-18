Qatar confirmă pagube extinse la o instalație de gaze după un atac cu rachete

Un incendiu de proporții a izbucnit la principala instalație de gaze din Qatar, în urma unui atac cu rachete atribuit Iranului. Ministerul de Interne al Qatarului a confirmat oficial că echipele de apărare civilă intervin la fața locului, în timp ce compania de stat QatarEnergy a anunțat deja „pagube extinse”.

Atacul, confirmat oficial

Vizat a fost complexul Ras Laffan Industrial City, un nod absolut esențial care găzduiește unități de procesare a gazului natural lichefiat (GNL). Într-un comunicat emis miercuri, QatarEnergy a descris incidentul drept consecința unor „atacuri cu rachete”. Vestea bună, dacă poate exista una în acest context, este că tot personalul a fost localizat. Până la acest moment, autoritățile au declarat că nu au fost raportate victime.

O escaladare rapidă a tensiunilor.

Avertismentul iranian

Cum s-a ajuns aici, totuși? Atacul vine pe fondul unei deteriorări rapide a situației din regiune. Cu doar câteva ore înainte, Iranul a avertizat fără echivoc că va viza infrastructura de petrol și gaze din întreaga zonă a Golfului. Această amenințare a fost o reacție directă la atacurile israeliene asupra zăcământului de gaze South Pars din Iran, o premieră în actualul conflict.

Iar avertismentul iranian a fost extrem de specific, menționând mai multe instalații energetice cheie. Pe listă se aflau Complexul Petrochimic Mesaieed, Mesaieed Holding Company și Rafinăria Ras Laffan din Qatar. Au fost numite și facilități din țările vecine, cum ar fi Rafinăria Samref și Complexul Petrochimic Jubail din Arabia Saudită, dar și câmpul de gaze Al Hosn din Emiratele Arabe Unite.

Nu este un incident izolat

Numai că atacul de miercuri nu este un eveniment singular. Infrastructura energetică a Qatarului a mai fost ținta unui atac recent, pe 2 martie. Atunci, țara a fost nevoită să suspende producția de GNL după un incident anterior la aceeași instalație, Ras Laffan. În paralel, a fost avariat și un rezervor de apă la o centrală electrică din Mesaieed Industrial City.