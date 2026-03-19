Raport Oxford – peste 5 ore pe social media scade dramatic fericirea tinerilor

Utilizarea excesivă a platformelor de social media pare să contribuie direct la scăderea nivelului de bunăstare în rândul tinerilor, cu un impact deosebit de puternic asupra fetelor. Aceasta este concluzia alarmantă a Raportului Mondial privind Fericirea, publicat joi, care se bazează pe date furnizate de compania Gallup și analizate de o echipă globală condusă de Universitatea Oxford.

Conexiuni reale, nu algoritmi

Stai puțin, nu înseamnă că rețelele sociale sunt rele prin definiție. Lucrurile stau puțin diferit. Problema nu este neapărat conectarea cu prietenii, ci consumul pasiv de conținut. V-ați gândit vreodată cum algoritmii care ne promovează conținut de la influenceri ne afectează starea de spirit?

„Mesajul care reiese clar și răspicat este că ar trebui să încercăm să readucem aspectul social în rețelele sociale”, a declarat pentru Reuters Jan-Emmanuel de Neve, profesor de economie la Universitatea din Oxford și unul dintre editorii raportului. El a subliniat că impactul este complex, dar conținutul promovat algoritmic, consumat pasiv, a avut un impact mult mai negativ asupra utilizatorilor decât o platformă care, pe bune, conectează oamenii între ei.

Cifrele care vorbesc de la sine

Dincolo de teorii, datele concrete sunt cele care îngrijorează. Studiul a arătat că fetele de 15 ani care foloseau platformele de socializare mai mult de cinci ore pe zi au raportat un nivel vizibil mai scăzut de satisfacție față de viață. Asta în comparație directă cu fetele de aceeași vârstă care folosesc rețelele sociale mai puțin.

Iar imaginea devine și mai sumbră la nivel regional. Datele sondajului mondial Gallup au arătat că evaluările vieții (adică modul în care oamenii își notează satisfacția) în rândul tinerilor sub 25 de ani din Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă au scăzut „dramatic”.

Scăderea este de aproape un punct pe o scară de la 0 la 10, înregistrată în ultimul deceniu.

Australia a interzis deja social media minorilor

Numai că aceste constatări nu rămân doar pe hârtie. Mai multe țări din întreaga lume lucrează deja la planuri concrete pentru a limita accesul copiilor la rețelele sociale, conștientizând riscurile.

Ba chiar unele au trecut la fapte. În decembrie, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis complet rețelele sociale pentru copiii cu vârsta sub 16 ani, stabilind un precedent care ar putea fi urmat și de alte state.