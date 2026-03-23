Deși Statele Unite rămân, formal, cea mai puternică forță militară din lume, războiul din Iran, început pe 28 februarie, scoate la iveală un paradox tot mai clar. Washingtonul poate lovi ținte cu o precizie remarcabilă și își poate proiecta forța în mai multe teatre simultan, însă transformarea acestor avantaje în rezultate politice stabile devine din ce în ce mai dificilă.

Un avertisment vechi de peste 20 de ani

Încă din 2002, sociologul Immanuel Wallerstein avertiza că Statele Unite se confruntă cu o alegere: să gestioneze declinul sau să îl accelereze. La acea vreme, hai să fim serioși, afirmația părea exagerată. SUA tocmai demonstraseră forță militară în Afganistan, dominau tehnologic prin Silicon Valley, iar China era încă departe de a fi un rival economic serios.

Astăzi, însă, argumentul pare mai relevant ca oricând. E drept că Statele Unite rămân un actor militar dominant, iar dolarul continuă să susțină sistemul financiar global. Numai că puterea nu se măsoară doar în capabilități, ci și în capacitatea de a modela rezultate, de a construi alianțe și de a menține legitimitatea.

Control militar, dar nu și strategic

Operațiunea concepută inițial ca una rapidă, de tip „șoc și groază”, nu a produs rezultatele așteptate. Deși liderul suprem Ali Khamenei a fost eliminat, structura de putere iraniană a rămas funcțională. Ba chiar succesiunea către fiul său, Mojtaba Khamenei, a consolidat, în mod neașteptat, coeziunea internă a regimului.

Iranul a demonstrat o capacitate notabilă de a rezista și de a răspunde asimetric, inclusiv prin atacuri asupra infrastructurii și transportului maritim. Controlul său de facto asupra Strâmtorii Ormuz a devenit un punct critic, generând șocuri pe piețele energetice globale. Chiar și aliați tradiționali ai SUA, deși împărtășesc îngrijorări legate de Iran, pun sub semnul întrebării strategia campaniei.

Rezultatul este o situație în care superioritatea militară nu produce efectele strategice dorite.

Un tipar care se repetă

Intervențiile militare oferă demonstrații vizibile de forță și pot consolida sprijinul intern pe termen scurt. Dar fiecare intervenție consumă capital politic, îi face pe aliați mai precauți și oferă oportunități rivalilor. V-ați gândit vreodată de ce acest scenariu pare atât de familiar?

Istoria recentă oferă exemple clare: războiul din Vietnam a arătat limitele forței militare în fața unei rezistențe persistente, conflictul din Irak a demonstrat dificultatea construirii unei ordini stabile după victorie, iar intervențiile din Afganistan și Libia au confirmat că superioritatea tehnologică nu garantează rezultate durabile. Războiul din Iran riscă să urmeze exact același tipar.

O lume nouă, fragmentată

Toate acestea nu înseamnă că Statele Unite își pierd statutul de mare putere. Ele păstrează avantaje semnificative: capacitate tehnologică, resurse energetice, demografie relativ stabilă și, mai ales, rețeaua de alianțe (precum NATO).

Iar ceea ce s-a schimbat este însă ordinea internațională. Perioada de după Războiul Rece, caracterizată de o dominare aproape unipolară a SUA, s-a încheiat. China a devenit un competitor sistemic, iar puterile regionale au câștigat autonomie. Lumea nu revine nici la bipolaritatea Războiului Rece, nici la un echilibru stabil multipolar. În schimb, apare un sistem mai difuz, în care puterea este distribuită inegal și exercitată fragmentat.

În acest context, provocarea pentru Statele Unite nu mai este dominația absolută, ci adaptarea la o realitate în care nu mai pot acționa singure. Întrebarea formulată acum peste două decenii de Immanuel Wallerstein rămâne deschisă: poate America să se adapteze unei lumi în care rămâne puternică, dar nu mai este dominantă? Răspunsul, arată Centrul European de Politici, va influența nu doar evoluția conflictului din Iran, ci și forma viitoarei ordini globale.