Reacția lui Felgueiras după ce Rădoi a preluat FCSB: E viața lui, el știe ce face

Mirel Rădoi, antrenorul care a contribuit la transformarea Universității Craiova într-o favorită la titlu, a acceptat oferta de a prelua banca tehnică a FCSB. Mario Felgueiras, omul alături de care a realizat transferurile din Bănie, a oferit o primă reacție directă despre această mutare.

Responsabilul cu transferurile de la Universitatea Craiova a avut un discurs tranșant despre decizia fostului său colaborator, potrivit informațiilor publicate de Prosport. Rădoi are ca obiectiv la FCSB câștigarea play-out-ului și a barajului pentru Conference League.

„El știe mai bine ce face cu viața lui”

Întrebat despre surpriza creată de numirea lui Rădoi la FCSB, Mario Felgueiras a evitat să intre în detalii, subliniind că este concentrat exclusiv pe clubul său. Oficialul craiovean a menționat că dorește să filtreze comentariile externe pentru a proteja echipa.

„Nu am de gând să comentez. Ce fac alte echipe și alți antrenori nu are rost să comentez. Sunt mai mai mult preocupat cu cei care comentează despre noi, cumva să să facem un filtru și să nu ajungă la echipă. Am lucrat cu el în trecut, îi doresc baftă și asta este. El știe mai bine ce face cu viața lui. Ce să mă surprindă? Sincer nu am ce să spun, adică e viața lui. El știe ce e mai bine pentru el. Acum mă interesează doar ce se întâmplă la Universitatea Craiova!”, a declarat Mario Felgueiras pentru Fanatik.

Duel pentru titlu cu Rădoi la FCSB?

Felgueiras a fost chestionat și despre o posibilă confruntare directă cu Mirel Rădoi în sezonul viitor, dacă acesta ar rămâne la FCSB. El a insistat că motivația echipei sale este să câștige fiecare meci, indiferent de antrenorul advers.

„Da… Dar pentru mine nu contează, oricum FCSB-ul ar avea un antrenor pe bancă. Cea mai mare motivație pentru noi este să să batem fiecare meci. Mie mi-ar conveni să rămână Filipe, să rămână același lot și să ne batem din nou la titlu, să zicem așa. Un lucru pentru mine e clar. FCSB de la anul va avea un antrenor pe bancă, asta-i clar!”, a mai spus oficialul oltenilor.

Cifrele lui Rădoi la Craiova și FCSB

În al doilea său mandat la Universitatea Craiova, desfășurat între ianuarie și noiembrie 2025, Mirel Rădoi a stat pe bancă la 44 de meciuri. Dintre acestea, 26 au fost în sezonul 2025-2026, unde a înregistrat o medie de 1,81 puncte pe meci în Superliga și a condus echipa în nouă partide din Conference League.

Acesta nu este primul contact al lui Rădoi cu FCSB. În primul său mandat ca antrenor la echipa finanțată de Gigi Becali, în perioada iunie – noiembrie 2015, el a condus 29 de partide, obținând o medie de 1,59 de puncte pe meci. Duminică, de la ora 20:30, FCSB va juca primul meci din play-out-ul Superligii împotriva echipei Metaloglobus.