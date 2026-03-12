Real Madrid zdrobește Manchester City cu 3-0. Guardiola: Echipa mea nu a fost atât de slabă

Real Madrid a produs un șoc în optimile Ligii Campionilor, învingând Manchester City cu un categoric 3-0 pe Santiago Bernabeu. Eroul serii a fost Federico Valverde, autorul unui hat-trick, într-un meci în care madrilenii nu s-au putut baza pe golgheterul Kylian Mbappe.

Victoria categorică a spaniolilor în manșa tur a optimilor UEFA Champions League a stârnit reacții puternice. Potrivit Fanatik, atât antrenorii, cât și presa internațională au analizat pe larg rezultatul neașteptat. Toate cele trei goluri ale partidei au fost marcate de căpitanul ibericilor, Federico Valverde.

Guardiola refuză să accepte scorul

La finalul partidei, antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a susținut că scorul nu reflectă realitatea din teren. Tehnicianul consideră că echipei sale i-a lipsit doar golul și că jocul nu a fost atât de slab pe cât o arată tabela.

„Mai rămân 90 de minute. Trebuie sa acceptăm ce a fost aici. Ne-a lipsit ultima pasă, s-au apărat foarte jos. Am început bine, dar acum trebuie să mâncăm, să ne odihnim și să pregătim returul. Când am dus 4-5 jucători în careul lor nu poți spune că nu am jucat bine, dar a lipsit numai golul. La 4-0, cu acel penalty, ar fi fost clar mai greu. Dar să nu crezi că nu va fi greu și la 3-0. Echipa mea nu a fost atât de slabă cum o spune scorul”, a declarat Pep Guardiola la conferința de presă.

Arbeloa, euforic dar precaut: „Nu s-a terminat”

De cealaltă parte, antrenorul lui Real Madrid, Alvaro Arbeloa, și-a felicitat jucătorii pentru performanță, dar i-a avertizat că soarta calificării nu este încă decisă. El a dezvăluit că planul tactic a fost să închidă spațiile și să profite de contraatacuri.

„Sunt fericit pentru cât s-a bucurat Bernabéu, pentru jucători. Merită o noapte ca aceasta pentru tot ce au trăit. Este clar că senzațiile pe care le primeam din exterior nu erau de încredere în această echipă și în acești jucători. Suntem Real Madrid și nu trebuie să ni se dea niciodată sentința de moarte. Știam foarte bine cum joacă City, cum joacă Pep, ce caută mereu. Am închis liniile de spațiu și de pase. Ei încearcă să te facă să ieși la presing și apoi îți atacă zonele lăsate libere, dar știam că dacă îi așteptam, întorceam jocul și răspundem, le puteam face rău. Le-am spus și jucătorilor: nu s-a terminat. Știm ce echipă are City și ce mare antrenor este Pep. Sunt sigur că în retur va veni din nou cu surprize”, a spus Alvaro Arbeloa.

Presa internațională, între șoc și admirație

Jurnaliștii britanici au subliniat situația dificilă în care se află echipa lui Guardiola după înfrângerea din Spania. „Real Madrid vs Manchester City – Champions League LIVE: Reacții după ce hat-trick-ul superb al lui Federico Valverde îi pune pe oamenii lui Pep Guardiola în mare dificultate, în timp ce Chelsea pierde la PSG”, au titrat cei de la DailyMail.

În contrast, presa spaniolă a lăudat spiritul de luptă al madrilenilor, care au obținut victoria în absența marcatorului Kylian Mbappe. Jurnaliștii de la AS.com au descris o seară istorică pe Bernabeu. „Dilema lui Real Madrid era dacă să tragă de timp, sperând că Mbappé și alți jucători disponibili li se vor alătura pentru meciul retur, sau să profite la maximum de ceea ce aveau la dispoziție, care nu era prea mult. Cei rămași, urmând exemplul lui Valverde, care a marcat un hat-trick, au ales să apere eroic blazonul și imnul, spiritul echipei tradiționale, generoase, pline de nerv și inimă, pentru a scrie o performanță care ar putea deveni istorică fără a fi nevoie de o revenire pe tabelă. A fost o noapte deosebit de emoționantă, în care jucătorii rămași ai lui Real Madrid au dat totul, arătând curajul pe care stadionul îl admiră, și au construit o victorie lăudabilă din adversitate, solidaritate, inteligență și fotbal frumos. Totul s-a întâmplat în fața unui Manchester City pe care l-au dominat clar, mai ales în defensivă.”