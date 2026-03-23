Inspectorii Antifraudă au demarat o amplă acțiune de control la nivel național ce vizează un grup de firme din domeniul serviciilor de pază și protecție. Datoriile totale la bugetul de stat depășesc 259 de milioane de lei, iar surse din anchetă indică faptul că și televiziunea Realitatea Plus ar fi implicată în acest mecanism complex.

O rețea de 70 de firme

La baza investigației stă un mecanism financiar de tip „suveică”. Vorbim despre o rețea formată din peste 70 de firme care, deși activau în domenii diverse precum publicitatea, analiza de piață sau sondarea opiniei publice, par să fie controlate de același grup de persoane. E drept că majoritatea acestor companii au administratori comuni, persoane aflate în relații de rudenie sau afinitate, ceea ce sugerează un control coordonat la nivelul întregului grup.

Profit pe hârtie, taxe zero

Dar cum funcționa, mai exact, acest mecanism? Potrivit analizei preliminare, existau tranzacții intragrup cu un caracter artificial, fără o justificare economică reală. societățile implicate utilizau un model prin care raportau profituri contabile, dar le compensau integral prin pierderi. Astfel, în final, nu achitau nicio taxă către stat. Și asta se întâmpla chiar și în situații de insolvență sau faliment.

Legătura cu media și un caz concret

Verificările Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au scos la iveală un detaliu interesant. O societate care figura oficial cu activitate în domeniul pazei ar fi desfășurat, în realitate, servicii de promovare în legătură cu o companie media. Deși ANAF nu menționează numele în comunicatul oficial, surse din anchetă susțin că ar fi vizată Realitatea Plus. Într-un caz concret verificat de Antifraudă București, s-au identificat obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, reprezentând taxe reținute la sursă. Iar circa 6 milioane de lei din această sumă au fost achitate indirect, prin intermediul unei alte firme din același grup (o dovadă clară a legăturilor operaționale), ceea ce, hai să fim serioși, confirmă legăturile dintre entități.

O investigație complexă

Controlul este în plină desfășurare.

Numai că lucrurile nu merg tocmai uns. Până în acest moment, contribuabilii verificați nu au pus la dispoziția inspectorilor toate documentele necesare pentru a clarifica situația fiscală, inclusiv contracte și documente justificative. Reprezentanții instituției subliniază că această investigație este una dintre cele mai complexe din ultimul an, atât prin amploarea sumelor analizate, cât și prin diversitatea operațiunilor verificate.

Controlul este în continuare în desfășurare, iar în funcție de concluziile finale, vor fi dispuse măsurile legale corespunzătoare. ANAF își reafirmă angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un tratament echitabil pentru toți contribuabilii, o misiune declarată pentru protejarea bugetului public.