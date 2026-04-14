Grupul Renault demarează o strategie agresivă de transformare pentru a face față ofensivei mărcilor chineze, anunțând reducerea cu până la 20% a personalului din inginerie la nivel global. Decizia vizează eliminarea a 2.400 de posturi în următorii doi ani și vine la pachet cu implementarea unor metode de lucru ultra-rapide, similare rivalilor low-cost.

Concedieri masive în inginerie

Producătorul auto francez, proprietarul mărcii Dacia, a confirmat oficial o strategie de reducere a forței de muncă în acest sector cheie, planificând eliminarea a 15% – 20% din posturile de specialitate în următorii doi ani. Măsura va afecta până la 2.400 de angajați dintr-un total de aproximativ 11.000 – 12.000 de persoane care activează în diviziile de inginerie ale grupului. La finalul anului trecut, Renault avea un efectiv total de 100.541 de angajați la nivel mondial.

O decizie radicală.

Scopul declarat este eficientizarea proceselor de producție pentru a putea contracara ascensiunea rapidă a producătorilor chinezi de vehicule electrice și low-cost.

Ce se întâmplă în România?

Iar semne de întrebare apar inevitabil și pentru România. Deși cotele de reducere nu vor fi uniforme în toate regiunile, sunt vizate toate unitățile unde grupul are activități de profil. Acest lucru pune sub semnul întrebării stabilitatea locurilor de muncă de la noi, unde Renault Technologie Roumanie (RTR) operează în București, Titu, Pitești și Mioveni, având peste 1.500 de angajați, majoritatea ingineri.

Ce se va întâmpla, pe bune, cu acești oameni? Deocamdată, nu s-a anunțat dacă va exista un impact direct și asupra centrelor tehnice din țară.

Modelul chinezesc, noua strategie Renault

Directorul general al Renault, François Provost, a prezentat luna trecută la Paris o strategie de transformare radicală pentru următorii patru ani. Obiectivul central este adoptarea metodelor de lucru ale rivalilor din China (recunoscuți pentru costuri reduse și timpi de dezvoltare record), pentru că, până la urmă, viteza a devenit principalul avantaj competitiv.

Noile ținte de eficiență sunt clare. Timpul de dezvoltare pentru toate vehiculele grupului va fi redus la doar doi ani, noul Twingo atingând deja pragul de 21 de luni datorită parteneriatului cu inginerii chinezi. Se urmărește, si, o reducere a costurilor variabile cu aproximativ 400 de euro per vehicul și o diminuare a costului total de lansare cu până la 40%. În plus, cheltuielile pentru Cercetare și Dezvoltare (R&D) și Capex vor fi plafonate la sub 8% din cifra de afaceri.

Și presiunea asupra angajaților rămași va crește, prin implementarea masivă a automatizării și a procedurilor bazate pe inteligență artificială. Toate aceste măsuri sunt menite să facă grupul mai flexibil într-o piață auto aflată într-o transformare accelerată.

Adio, motoare GPL

Numai că restructurarea din inginerie nu este singura decizie radicală luată anul acesta de Renault. La începutul lunii februarie 2026, s-a aflat că gigantul francez plănuiește să renunțe la motorizările sale cu GPL, atât de populare printre români. Motorul diesel a fost deja eliminat din oferta Dacia, iar benzina și motorizările bicombustibile GPL/benzină sunt ultimele opțiuni convenționale rămase.

În ceea ce privește GPL-ul, perspectivele sunt și mai clare. Conducerea Dacia a transmis că această motorizare, deși încă generează volume importante de vânzări în Europa, nu va putea supraviețui noilor norme. „Este o ofertă care nu va putea depăși anul 2030”, a declarat Frank Marotte, șeful de produse al Dacia.

Chiar dacă GPL-ul aduce avantaje la omologare, prin valori mai reduse ale emisiilor de CO2, impactul său nu va mai fi suficient într-un moment în care Europa va impune un mix mult mai consistent de vehicule electrice.