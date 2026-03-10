Renault atacă piețele globale: Bridger Concept și un plan de 2 milioane de mașini vândute

Renault a prezentat Bridger Concept, un SUV sub patru metri lungime care simbolizează noua ofensivă a mărcii pe piețele din afara Europei. Conceptul este primul exponent al strategiei „futuREady”, un plan ambițios care vizează consolidarea poziției grupului francez la nivel internațional.

Potrivit publicației Economica, noul vehicul este conceput pentru a stabili un nou standard în segmentul B și pentru a atrage noi clienți în special pe piețele emergente. Producătorul francez se bazează pe centrele sale industriale și comerciale din Maroc, Turcia, America Latină, Coreea de Sud și India pentru a-și accelera expansiunea.

Ce este Renault Bridger Concept

Renault Bridger Concept este un SUV cu un design robust, evidențiat de o gardă la sol de 200 mm și anvelope de 18 inch. Stilul său este completat de liniile frontale cubice, farurile integrate în grilă și o roată de rezervă montată pe portiera portbagajului, care îi subliniază caracterul de aventurier urban. Culoarea caroseriei, Beige Dune Satin, contrastează cu detaliile subtile, precum numele mărcii scris cu litere pe grilă.

La interior, conceptul promite un spațiu generos, stabilind noi standarde pentru clasa sa. Pasagerii de pe bancheta din spate beneficiază de un spațiu pentru genunchi de 200 mm, un record în segment. Portbagajul are o capacitate de 400 de litri, iar poziția de condus ridicată oferă o vizibilitate excelentă și un sentiment de siguranță în trafic.

Un deschizător de drumuri pentru piețele internaționale

Bridger Concept este precursorul primului vehicul de serie pe care Renault îl va dezvolta în India, cu o lansare programată până la finalul anului 2027. Ulterior, modelul va fi introdus treptat și pe alte piețe internaționale. Construit pe platforma modulară RGMP small, vehiculul va fi disponibil în versiuni pe combustie, hibride sau electrice, în funcție de piață.

Fabrice Cambolive, CEO al mărcii Renault, a explicat strategia din spatele acestei ofensive. „Renault se bazează acum pe hub-urile puternice din Maroc, Turcia, America Latină, Coreea de Sud și India, unde avem deja prezențe industriale și comerciale robuste. Cu «futuREady», ambiția noastră este clară: să ne consolidăm pozițiile pe piețele cheie prin produse complet adaptate fiecărei regiuni, electrificate și fidele ADN-ului Renault. Cele cinci hub-uri ale noastre sunt driveri de creștere. Rolul lor este să dezvolte, să producă și să exporte vehicule competitive, lucrând cu bazele noastre tehnice împărțite în jurul a trei platforme globale. Această combinație unică de agilitate locală și coerență globală este cheia accelerării noastre dinafara Europei”, a declarat acesta.

Planul Renault pentru Europa și obiectivele până în 2030

Strategia globală a Renault include obiective clare pentru următorii ani. Marca franceză intenționează să lanseze 26 de produse noi în următorii patru ani și să vândă peste două milioane de vehicule la nivel mondial până în 2030. „Ambiția noastră este clară: să ne consolidăm leadershipul european, să accelerăm electrificarea și să mergem mai rapid la nivel internațional pentru a confirma Renault ca brandul auto francez numărul unu la nivel mondial. Până în 2030, obiectivul nostru este să vindem două milioane de vehicule la nivel mondial, iar jumătate dintre vânzări să fie generate în afara Europei. Renault țintește vânzări de vehicule electrificate 100% în Europa și 50% în afara Europei, oferind în același timp profitabilitate puternică și sustenabilă”, a adăugat Fabrice Cambolive.

În Europa, Renault va lansa 12 modele noi până în 2030, cu un accent puternic pe segmentele A și B, unde va miza pe modele precum Noul Clio, Renault 5 E-Tech electric și Twingo E-Tech electric. Pentru segmentele superioare C și D, compania pregătește o nouă generație de modele electrice și hibride, construite pe noua platformă RGEV medium 2.0. Aceasta va permite o arhitectură de 800V pentru încărcare rapidă și o autonomie de până la 750 km WLTP pentru versiunile 100% electrice, sau chiar 1.400 km pentru cele cu extensie de autonomie.