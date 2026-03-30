Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat tăios la adresa directorului executiv al gigantului german de armament Rheinmetall, Armin Papperger. Totul a pornit de la o comparație neinspirată, în care șeful companiei a asemănat producătorii ucraineni de drone cu niște gospodine care fabrică arme în bucătăriile lor.

Drone „de tip Lego” făcute de gospodine

Controversa a izbucnit după un interviu publicat vineri de revista americană The Atlantic. Acolo, Papperger a minimalizat eforturile industriei de apărare ucrainene, descriind cum, în viziunea sa, se produc dronele în țara aflată în război. „Au imprimante 3D în bucătărie şi produc piese pentru drone”, a declarat el, adăugând tăios: „Asta nu e inovaţie!”.

Mai mult, întrebat despre eficiența acestor drone în fața tancurilor rusești, CEO-ul Rheinmetall le-a catalogat drept structuri de „tip Lego realizate de gospodine”. E drept că a recunoscut că, în condițiile de război, producția locală este „excelentă”, dar a insistat că nu se poate compara cu tehnologia marilor jucători precum Rheinmetall, Lockheed Martin sau General Dynamics.

Replica acidă de la Kiev

Dar răspunsul de la Kiev a fost pe măsură. Într-o conferință de presă, Volodimir Zelenski a calificat comentariile drept „bizare” și a oferit o replică ironică, dar extrem de directă. „Dacă fiecare gospodină din Ucraina poate să producă într-adevăr drone, atunci orice gospodină din Ucraina poate să fie director executiv la Rheinmetall”, a transmis președintele ucrainean.

Și cum ar fi putut oficialii să tacă? Consilierul președinției pentru afaceri strategice, Oleksandr Kamişin, a venit cu cifre concrete pe platforma X. Potrivit acestuia, „dronele de tip Lego făcute de gospodinele ucrainene în bucătăriile lor au incendiat deja peste 11.000 de tancuri ruseşti”. Într-o altă postare, Kamişin a cerut „respect” pentru femeile ucrainene care lucrează în industria apărării.

Cifrele vorbesc de la sine.

Pe aceeași linie, șefa guvernului ucrainean, Iulia Sviridenko, a subliniat rolul „esenţial” jucat de ucrainence „în multe domenii considerate altădată rezervate doar bărbaţilor”, cum ar fi armata și industria de apărare. Pe rețelele de socializare, ucrainenii au reacționat cu umor sub hashtagul #MadeByHousewives (Fabricat de gospodine).

Scuzele de pe platforma X

Iar grupul german a încercat rapid să stingă incendiul. Într-o postare de duminică, compania (unul dintre principalii furnizori de armament pentru Ucraina) a încercat să atenueze scandalul. „Avem un respect profund pentru eforturile imense depuse de poporul ucrainean pentru a se apăra”, a transmis Rheinmetall.

Mesajul a continuat pe un ton împăciuitor: „fiecare femeie şi fiecare bărbat din Ucraina aduce o contribuţie nepreţuită. Capacitatea de inovare şi spiritul de luptă ale poporului ucrainean reprezintă o sursă de inspiraţie pentru noi toţi. Suntem recunoscători că putem sprijini Ucraina cu resursele de care dispunem”.

Parteneriate strategice în Golf

Declarațiile lui Papperger vin într-un moment în care expertiza Ucrainei în domeniul dronelor este recunoscută internațional. Președintele Zelenski tocmai s-a întors dintr-un turneu în Golf, unde a semnat acorduri de cooperare militară pe o perioadă de zece ani cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Aceste parteneriate se bazează în special pe experiența Ucrainei în producția de drone de interceptare.

Acordurile semnate săptămâna trecută vor permite celor trei monarhii din Golf să producă drone în comun cu Ucraina, având acces la tehnologia și expertiza dobândite de Kiev în peste patru ani de război.