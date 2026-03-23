Nemulțumirea șoferilor față de creșterea galopantă a prețurilor la carburanți atinge cote alarmante, iar un incident recent din Bacău a devenit rapid viral. Un bărbat a decis să protesteze într-un mod cu totul inedit, încercând să achite un plin de combustibil cu trei găleți pline cu monede de 1 ban.

Protest cu trei găleți de mărunțiș

Gestul, menit să atragă atenția asupra scumpirilor la benzină și motorină, a fost documentat chiar de protagonist. Acesta a povestit pe Facebook cum a reușit să adune o asemenea cantitate de mărunțiș, un efort care, pe bune, a durat aproape o lună. „A durat aproape o lună, am cerțit mărunt prin toate magazinele unde am făcut cumpărături, chiar și de la oamenii de pe stradă (că le-am dat ceva în plus). Am adunat ceva datorită lor și le mulțumesc! Așa că am mers să fac plinul la Lukoil, ieșirea din Bacău.”

Dialog tensionat la casierie

Odată ajuns la casieria stației Lukoil, șoferul a fost întâmpinat cu un refuz categoric din partea angajaților. Dialogul a fost scurt și tensionat. „Am făcut și noi plinul și vreau să plătesc,” a spus bărbatul, punând gălețile pe tejghea.

Răspunsul casieriței a venit imediat: „Îmi achiți altfel, n-am cum să iau așa”.

Iar reacția șoferului nu a întârziat să apară, acesta fiind vizibil deranjat de situație. „Stați puțin, ăștia nu sunt bani? Nu e frumos ce faceți”, a replicat el.

Scumpiri care dor la buzunar

Dar de ce s-a ajuns aici? Prețurile la pompă au explodat în ultimele săptămâni, depășind praguri considerate sensibile. În multe stații, motorina standard a sărit de 10 lei pe litru, după ce anterior se stabilise la un prag psihologic de 9,99 lei. Nici benzina nu stă mai bine, înregistrând o creștere de peste 1,20 lei pe litru față de finalul lunii februarie și ajungând la un preț mediu de 9,23 lei/litru.

V-ați calculat vreodată cât înseamnă asta la bugetul lunar al familiei?

un plin de motorină costă acum aproape 500 de lei, cu aproximativ 85 de lei mai mult decât acum trei săptămâni. În același timp, pentru un plin de benzină, șoferii scot din buzunar cu circa 61 de lei în plus, o lovitură directă pentru bugetele multor români.

De la Bihor la Ormuz, cauzele crizei

Protestul de la Bacău nu este un caz izolat. Recent, în județul Bihor, mai mulți șoferi au adoptat o altă formă de manifestare: au alimentat simbolic cu doar 2 lei, după care au pornit într-un marș prin oraș, claxonând pentru a semnala presiunea uriașă pusă de scumpiri pe cheltuielile zilnice. Până la urmă, cauzele acestor majorări sunt legate de evoluțiile internaționale.

Tensiunile din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic necesar pentru transportul global de petrol, au dus la o creștere bruscă a cotațiilor internaționale. Prețul barilului de petrol a ajuns la 113 dolari, iar efectele se resimt direct în buzunarele românilor.