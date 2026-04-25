Inteligența artificială pătrunde decisiv în lumea fotbalului. Mingea oficială a Campionatului Mondial din 2026 va fi dotată cu un cip de ultimă generație, menit să revoluționeze arbitrajul și analiza fazelor controversate. Tehnologia promite să îi ajute pe arbitri să ia decizii corecte în doar câteva secunde.

„O minge cu viață proprie”

Așa a fost descris balonul cu care cele 48 de echipe se vor înfrunta pe stadioanele Cupei Mondiale. Mingea, denumită Triona, nu este doar un simplu echipament sportiv, ci un dispozitiv tehnologic avansat. Iar designul său este unul special, gândit să reflecte spiritul competiției găzduite de trei țări.

Până la urmă, cum arată și cum se simte mingea este esențial pentru jucători. „Arată foarte, foarte bine. Cupa Mondială se desfăşoară, clar în Statele Unite, Canada și Mexic. Așadar, designul acestei mingi reflectă acest lucru. Pare să ofere o aderență foarte bună și va fi interesant să vedem cum se comportă”, explică Kieran Brown, creator de conţinut.

Tehnologia care schimbă regulile jocului

Mingea Triona va avea un cip integrat care furnizează date în timp real. Stai puțin, cum vine asta? tehnologia poate monitoriza cu o precizie incredibilă fiecare mișcare a balonului. De exemplu, sistemul poate înregistra până și de câte ori este atins balonul în timpul unui dribling.

V-ați fi gândit vreodată că un dribling poate fi măsurat cu atâta precizie?

Dincolo de statisticile interesante pentru fani, principalul beneficiu este pentru arbitri. Datele trimise de cip îi vor ajuta pe oficiali să ia decizii-cheie în faze extrem de rapide, unde ochiul uman poate fi ușor păcălit. Vorbim de decizii luate în câteva secunde, care pot schimba soarta unui meci.

Nu este o premieră absolută

E drept că nu este pentru prima dată când o astfel de tehnologie este folosită la un turneu final. Acesta este al doilea model din istorie dotat cu un cip inteligent, după cel utilizat la ediția din 2022.

Dar tehnologia a evoluat.

Și promite o acuratețe și o viteză de procesare superioare, eliminând o mare parte din controversele care, nu de puține ori, au umbrit edițiile trecute ale Campionatului Mondial.

Cea mai mare competiție din istorie

Cea mai mare competiție de fotbal din istorie (cu 48 de echipe la start) va putea fi urmărită în exclusivitate în România la Antena 1 şi Antena Play. Turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic se anunță a fi nu doar un spectacol sportiv, ci și o demonstrație de forță a tehnologiei aplicate în sport.