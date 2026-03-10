Rezervor GPL de 2.500 litri, descoperit pe plaja din Năvodari. Buzoianu: „Dacă exploda?”

O descoperire șocantă a avut loc pe o plajă din Năvodari, unde un rezervor cu o capacitate de peste 2.500 de litri de GPL a fost găsit îngropat în nisip. Incidentul s-a produs chiar în zona frecventată de turiști pe timpul verii, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili vinovații.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că recipientul aparținea cel mai probabil unui fost operator economic care a administrat o terasă în zonă. Potrivit informațiilor furnizate de Antena 3 CNN, după expirarea contractului, proprietarul ar fi îngropat pur și simplu rezervorul, fără a anunța pe nimeni. Operațiunea a fost complet ilegală, neexistând niciun document care să ateste prezența acestuia.

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Rezervorul a ieșit la iveală în timpul lucrărilor de pregătire a plajei pentru noul sezon estival. Un utilaj al Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, care nivela nisipul, a lovit accidental un manometru conectat la recipientul subteran. Imediat după incident, zona a fost securizată, iar accesul publicului a fost interzis pe o rază de aproximativ 100 de metri, la fața locului intervenind și pompierii.

Reprezentanții Administrației Bazinale au confirmat că fostul chiriaș avea obligația legală de a elibera complet terenul. „Contractul pentru sectorul de plajă a încetat încă din 30 octombrie 2025, iar proprietarul avea obligația să dezafecteze toate instalațiile până la jumătatea lunii decembrie. Rezervorul nu figura în documentațiile oficiale și nu avea niciun fel de aviz din partea autorităților”, a transmis instituția într-un comunicat de presă.

„O iresponsabilitate uriașă”. Ministrul anunță dosar penal

Diana Buzoianu a subliniat pericolul imens la care au fost expuși oamenii și a catalogat fapta drept o „iresponsabilitate uriașă”. Ministrul a confirmat că autoritățile au fost sesizate și se va deschide un dosar penal.

„Vorbim de un rezervor care are un volum de peste 2.500l deci da, în momentul de față a fost identificat un risc foarte mare. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi explodat, doamne ferește, acest rezervor cu gaz? Este o iresponsabilitate uriașă. (…) Noi nu întoarcem privirea, am anunțat toate autoritățile. Înțelegem că deja au fost parcurși toți pașii ca să poată să fie deschis dosar penal”, a spus Diana Buzoianu.

Aceasta a explicat și legătura dintre rezervor și fosta afacere de pe plajă. „În acest moment ce putem noi să spunem este că acest rezervor pare să fi fost folosit în terasa care a fost administrată în zona respectivă, al unui operator economic care desfășura activități acolo de ani de zile. Evident că rezervorul respectiv era conectat la bucătăria terasei respective. Când au dărâmat terasa pentru că a încetat contractul de închiriere, eu cred că acolo era vorba inclusiv de o construcție care nu respecta toate prevederile legale, nu știu ce a fost în mintea lor de au uitat rezervorul acolo sau nu, nu pot să îmi dau seama, oricum o iresponsabilitate uriașă. Repet, vă dați seama un volum de 2.500 de litri”, a mai precizat ministrul.

Rezervor îngropat ilegal, fără acte

Ministrul Mediului a insistat asupra faptului că întreaga operațiune a fost clandestină și constituie o faptă penală. „Acea zonă a fost a avut un contract de închiriere cu un operator economic care contract a expirat, a încetat pe data de 30 octombrie 2025, este una dintre zonele în care s-au eliberat ulterior faleza, s-au dărâmat construcțiile. Acele construcții care au fost ridicate și care se pare că erau racordate, inclusiv această construcție era racordată inclusiv la gaz, sub această formă cu un rezervor. Este foarte important de menționat că s-a întâmplat și că au făcut acest lucru fără să declare. Nu era declarat acest rezervor la nicio autoritate. Deci era ilegal îngropat acolo. Este clar că vorbim de fapte de natură penală”, a spus Buzoianu.

Ca urmare a acestui incident, Ministerul Mediului a demarat o acțiune amplă de verificare. Oficialul a anunțat că au început controale în toate zonele de pe litoral unde au funcționat terase cu bucătărie, pentru „să identificăm dacă mai sunt cazuri de acest fel, sperăm să nu”. Specialiștii avertizează că îngroparea unui rezervor cu GPL în nisip este strict interzisă și extrem de periculoasă.

Sursa: Antena3