Cursul BNR de azi

Plățile și veniturile exprimate în euro au, pe 9 octombrie 2026, un echivalent de 5,3414 lei pentru un euro la cursul de referință al Băncii Naționale a României (BNR).

Pentru celelalte monede folosite în exemplele de conversie, cursurile de referință ale zilei sunt:

Un dolar american valorează 4,7612 lei.

O liră sterlină valorează 6,3029 lei.

Un franc elvețian valorează 5,7280 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul este 1,4642 lei; cotația se aplică întregii sute de unități.

Un zlot polonez valorează 1,2203 lei.

O coroană cehă valorează 0,2193 lei.

Un leu moldovenesc valorează 0,2668 lei.

Cum a evoluat euro în ultimul an

În seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat, ultima cotație este cea din 8 octombrie 2026: 5,3434 lei pentru un euro, cu 0,0094 lei sub cotația din 7 octombrie 2026, de 5,3528 lei.

Față de reperul de șapte zile, din 1 octombrie 2026, când un euro era 5,2830 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, creșterea este de 0,0604 lei, respectiv 1,14%. Comparativ cu 8 septembrie 2026, reperul de 30 de zile din aceeași serie zilnică BCE, de 5,2500 lei pentru un euro, avansul este de 0,0934 lei, respectiv 1,78%.

La reperul de 90 de zile, din 10 iulie 2026, seria zilnică a cursurilor BCE indica 5,2333 lei pentru un euro, ceea ce înseamnă o creștere ulterioară de 0,1101 lei, respectiv 2,10%. Față de 8 octombrie 2025, când un euro era 5,0958 lei în seria zilnică BCE, diferența este de 0,2476 lei, adică 4,86%.

În seria zilnică BCE, intervalul analizat este cuprins între 8 octombrie 2025 și 8 octombrie 2026. Minimul euro în această serie a fost de 5,0823 lei, pe 23 octombrie 2025, iar maximul de 5,3528 lei, pe 7 octombrie 2026, cu o distanță de 0,2705 lei între ele.

Mediile pentru un euro, calculate din seria zilnică a cursurilor BCE, au fost de 5,2372 lei în iulie 2026, pe 23 de cotații, de 5,2493 lei în august, pe 21 de cotații, și de 5,2633 lei în septembrie, pe 22 de cotații. Calculul include toate ședințele fiecărei luni.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

La cursul de referință al zilei, conversia a 100 de euro înseamnă 534,14 lei. Exemplele următoare sunt calcule orientative pentru bugete, cu suma în euro păstrată constantă:

O rată de 500 de euro înseamnă astăzi 2.671 lei. Pentru aceeași rată, seria zilnică a cursurilor BCE dădea un echivalent de 2.625 lei la 8 septembrie 2026: diferența este de 46 lei lunar și de 548 lei anual. Față de echivalentul de 2.548 lei din 8 octombrie 2025, calculat din seria zilnică BCE pentru rata de 500 de euro, creșterea este de 123 lei lunar și de 1.474 lei anual.

O chirie de 400 de euro ajunge la 2.137 lei. La 8 septembrie 2026, aceeași chirie însemna 2.100 lei pe baza seriei zilnice a cursurilor BCE, cu o diferență până astăzi de 37 lei lunar și de 439 lei anual. Comparativ cu echivalentul de 2.038 lei din 8 octombrie 2025, calculat din seria zilnică BCE pentru chiria de 400 de euro, diferența este de 98 lei lunar și de 1.179 lei anual.

Un salariu de 3.000 de euro are un echivalent de 16.024 lei. Pentru acest salariu, calculul din seria zilnică a cursurilor BCE indica 15.750 lei la 8 septembrie 2026, diferența fiind de 274 lei lunar și de 3.290 lei anual. Față de cei 15.287 lei corespunzători salariului de 3.000 de euro la 8 octombrie 2025, în seria zilnică BCE, creșterea este de 737 lei lunar și de 8.842 lei anual.

Cumpărarea a 1.000 de euro are un echivalent de referință de 5.341 lei. Pentru aceeași sumă, seria zilnică a cursurilor BCE indica 5.250 lei la 8 septembrie 2026 și 5.096 lei la 8 octombrie 2025, diferențele fiind de 91 lei, respectiv 246 lei.

Un concediu de 1.500 de euro înseamnă 8.012 lei. Echivalentele aceluiași buget, calculate din seria zilnică a cursurilor BCE, erau de 7.875 lei la 8 septembrie 2026 și de 7.644 lei la 8 octombrie 2025: creșteri de 137 lei, respectiv 368 lei.

Diferențele anuale pentru rată, chirie și salariu presupun păstrarea aceluiași curs timp de douăsprezece luni.

Dolarul, lira și francul

Ultima cotație a dolarului în seria zilnică a cursurilor BCE este de 4,7769 lei, în scădere zilnică cu 0,0122 lei, respectiv 0,25%. Reperele dolarului din seria zilnică BCE sunt 4,6760 lei la 1 octombrie 2026, 4,5204 lei la 8 septembrie 2026, 4,5786 lei la 10 iulie 2026 și 4,3827 lei la 8 octombrie 2025; creșterile până la ultima cotație sunt, în aceeași ordine, de 0,1009 lei (2,16%), 0,2565 lei (5,67%), 0,1983 lei (4,33%) și 0,3942 lei (8,99%).

În ultimele douăsprezece luni, dolarul a avut în seria zilnică BCE un minim de 4,2563 lei pe 28 ianuarie 2026 și un maxim de 4,7891 lei pe 7 octombrie 2026, separate de 0,5328 lei.

Pentru 100 de dolari, echivalentul de astăzi este 476 lei. Aceeași sumă însemna, pe baza seriei zilnice BCE, 452 lei la 8 septembrie 2026 și 438 lei la 8 octombrie 2025, diferențele fiind de 24 lei și de 38 lei.

Lira sterlină are o ultimă cotație de 6,3088 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, cu o scădere zilnică de 0,0150 lei, respectiv 0,24%. Pentru o liră, reperele din seria zilnică BCE sunt 6,1881 lei la 1 octombrie 2026, 6,1232 lei la 8 septembrie 2026, 6,1456 lei la 10 iulie 2026 și 5,8768 lei la 8 octombrie 2025; avansurile corespunzătoare sunt de 0,1207 lei (1,95%), 0,1856 lei (3,03%), 0,1632 lei (2,66%) și 0,4320 lei (7,35%).

Cumpărarea a 100 de lire are astăzi un echivalent de referință de 630 lei. Pentru aceeași sumă, seria zilnică BCE dădea 612 lei la 8 septembrie 2026 și 588 lei la 8 octombrie 2025, cu diferențe de 18 lei și de 43 lei.

Francul elvețian înregistrează în seria zilnică a cursurilor BCE o ultimă cotație de 5,7296 lei, cu 0,0205 lei mai puțin într-o ședință, respectiv 0,36%. Pentru un franc, seria zilnică BCE indica 5,5982 lei la 1 octombrie 2026, 5,5703 lei la 8 septembrie 2026, 5,6742 lei la 10 iulie 2026 și 5,4764 lei la 8 octombrie 2025; creșterile până la ultima cotație sunt de 0,1314 lei (2,35%), 0,1593 lei (2,86%), 0,0554 lei (0,98%) și 0,2532 lei (4,62%).

Pentru 100 de franci, echivalentul actual este 573 lei. Aceeași sumă valora 557 lei la 8 septembrie 2026 și 548 lei la 8 octombrie 2025, pe baza seriei zilnice BCE, cu diferențe de 16 lei și de 25 lei.

Din cursurile BNR ale zilei rezultă că un euro echivalează cu 1,1219 dolari americani, 0,8475 lire sterline sau 0,9325 franci elvețieni. În sens invers, un dolar american echivalează cu 0,8914 euro; rapoartele se obțin prin împărțirea cursurilor în lei ale celor două monede.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

La cotațiile BNR ale zilei, 100 de zloți înseamnă 122 lei. Pentru aceeași sumă, seria zilnică a cursurilor BCE indica tot 122 lei la 8 septembrie 2026, cu diferență zero, și 120 lei la 8 octombrie 2025, cu o diferență până astăzi de 2 lei.

Pentru 100 de coroane cehe, echivalentul actual este 22 lei. În seria zilnică a cursurilor BCE, aceeași sumă însemna 22 lei la 8 septembrie 2026 și 21 lei la 8 octombrie 2025, diferențele fiind zero, respectiv un leu.

O sumă de 100 de lei moldovenești are un echivalent de 27 lei la cursul de referință din 9 octombrie 2026.

Cum se citește cursul de referință

BNR stabilește cursul în fiecare zi lucrătoare, pe baza cotațiilor pieței valutare interbancare, și îl publică în jurul orei 13:00. Cursul publicat este valabil pentru ziua bancară următoare. Acesta este utilizat în contabilitate, la calculul taxelor și în contracte.

Istoricul provine din seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat, ert_bil_eur_d. Pentru celelalte monede, cotația în lei se calculează din raportul dintre cursul leu/euro și cursul monedei respective față de euro din aceeași zi. Seria include numai zilele lucrătoare în care se publică un curs.

Exemplele compară valoarea actuală calculată la BNR cu echivalente istorice din seria zilnică BCE. Cele două cursuri sunt stabilite în momente diferite ale zilei; comparațiile evoluției valutelor folosesc exclusiv valori din aceeași serie BCE.

Echivalentele comparative și diferențele sunt rotunjite la leu. Calculele nu includ comisioanele bancare, comisioanele de schimb sau taxele. Băncile, casele de schimb și aplicațiile de plată aplică propriile marje: cursul de cumpărare este mai mic decât cel de referință, iar cel de vânzare este mai mare, diferența revenind intermediarului.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.