Traficul fluvial de mărfuri către Portul Constanța este blocat la kilometrul 280 al Dunării, în urma incidentului produs marți, 6 octombrie 2026. Sunt afectate inclusiv transporturile de cereale, iar organizația patronală Constanța Port Business Association (CPBA) cere intervenția urgentă a autorităților.

Potrivit AgroIntel, CPBA, care reprezintă operatori economici din porturile Constanța, Midia și Mangalia, a trimis o adresă ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruță, și conducerii Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați. Adresa a fost transmisă pe 9 octombrie și poartă semnătura președintelui organizației, Viorel Panait.

În adresa înaintată oficialilor, CPBA arată că navele din Portul Constanța așteaptă mărfurile transportate pe cale fluvială și sunt nevoite să staționeze mai mult. Încărcarea întârzie, iar costurile suplimentare sunt de tip contrastalii. Blocarea navigației în zonă afectează fluxurile comerciale și operațiunile portuare din România, precum și accesul cerealelor ucrainene la piețele internaționale de desfacere. Este afectată și continuitatea unui coridor logistic esențial pentru securitatea alimentară la nivel internațional, potrivit organizației.

Contrastaliile sunt costurile suplimentare pentru prelungirea staționării navelor, în acest caz în așteptarea mărfurilor necesare încărcării.

Operatorii cer autorităților să stabilească un calendar de intervenție

La trei zile de la incident, organizația patronală reclama modul în care autoritățile gestionaseră situația: „Până în prezent, nu s-a întreprins nicio măsură operativă pentru asigurarea condițiilor de navigabilitate și efectuarea dragajului necesar, iar traficul fluvial spre Portul Constanța este blocat. CPBA atrage atenția că nu poate fi acceptată perpetuarea acestei situații fără o intervenție concretă și urgentă din partea autorităților competente”, se arată în adresă.

Dragajul presupune îndepărtarea depunerilor de pe fundul apei pentru a asigura condițiile de navigație. Solicitarea privind lucrările necesare îi este adresată inclusiv Angelei-Stela Ivan, directorul general al AFDJ Galați.

În privința cheltuielilor suportate de mediul de afaceri, organizația cere asumarea responsabilității instituționale: „Operatorii economici și utilizatorii Portului Constanța nu pot fi puși în situația de a suporta la nesfârșit costurile generate de blocaje asupra cărora nu au control și care reclamă intervenția autorităților responsabile de asigurarea condițiilor de navigabilitate”, subliniază CPBA în document.

Pentru a limita pierderile și a relua cât mai repede transporturile fluviale, organizația le cere autorităților să le transmită operatorilor economici un calendar clar al intervențiilor.