Rata unui credit ipotecar de 350.000 de lei, contractat pe 30 de ani, crește cu circa 2 lei lunar după modificarea indicelui aplicabil de la 1 octombrie 2026. Suma reprezintă majorarea față de trimestrul precedent, într-un calcul orientativ realizat de platforma MrFinance.ro pentru acest exemplu de împrumut.

Creditele în lei cu dobândă variabilă folosesc reperul trimestrial

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) intră în calculul dobânzilor variabile pentru creditele în lei acordate după mai 2019. Moneda împrumutului, tipul dobânzii și momentul acordării definesc astfel categoria de credite pentru care acest indicator este relevant.

Conform datelor Băncii Naționale a României (BNR), valoarea aplicabilă în trimestrul al patrulea din 2026 este de 5,57%, față de 5,56% în trimestrul precedent. Pentru perioada octombrie-decembrie, acesta este nivelul trimestrial folosit de instituțiile de credit la calcularea dobânzii variabile.

Majorarea este de 0,01 puncte procentuale și întrerupe o succesiune de trei scăderi consecutive. Indicele rămâne sub maximul de 6,06% înregistrat în trimestrul al doilea din 2025. Comparația cu trimestrul precedent arată schimbarea curentă, în timp ce reperul din 2025 oferă perspectiva evoluției pe un interval mai lung.

Calculul ratei reflectă dobânzile din urmă cu aproximativ șase luni

Valoarea utilizată începând din octombrie provine din tranzacțiile interbancare realizate între 1 aprilie și 30 iunie 2026. Este perioada în care au fost înregistrate dobânzile incluse în calcul, distinctă de trimestrul în care rezultatul se aplică împrumuturilor.

Mecanismul are două niveluri: un indice zilnic și unul trimestrial. Primul descrie dobânzile tranzacțiilor prin care băncile din România se împrumută între ele pe piața monetară interbancară. Al doilea este reperul utilizat pentru creditele consumatorilor.

IRCC zilnic reprezintă media ratelor dobânzilor acestor tranzacții, ponderată cu volumele lor. Ponderarea înseamnă că o tranzacție cu un volum mai mare contribuie mai mult la rezultatul zilei decât una cu un volum mai mic.

La finalul fiecărui trimestru, valoarea trimestrială se stabilește ca medie aritmetică a indicilor zilnici comunicați pentru trimestrul anterior. Calculul cuprinde toate zilele lucrătoare din perioada respectivă, iar instituțiile de credit aplică rezultatul în trimestrul următor.

Succesiunea dintre perioada tranzacțiilor, stabilirea mediei și aplicarea acesteia produce un decalaj de aproximativ șase luni. Pentru urmărirea cheltuielilor cu creditul contează trimestrul de aplicare al indicelui, împreună cu perioada din care provin dobânzile folosite la calcul.

Oscilațiile zilnice intră în media folosită ulterior

Seria zilnică pentru intervalul 8 iulie-9 octombrie 2026 are trei repere distincte:

Valoarea minimă a fost de 5,51%, la 19 august 2026.

Valoarea maximă a fost de 6,18%, la 2 octombrie 2026.

Media întregului interval selectat a fost de 5,64%.

Aceste cifre descriu nivelurile zilnice și media perioadei selectate. Media trimestrială se construiește însă din zilele lucrătoare ale trimestrului calendaristic relevant, conform calendarului de calcul și aplicare.

La începutul lui octombrie, indicele zilnic a urcat de la 5,99%, în prima zi a lunii, până la maximul intervalului. Ulterior, valorile au coborât succesiv: 6,11% pe 5 octombrie, 5,94% pe 6 octombrie, 5,83% pe 7 octombrie și 5,77% pe 8 octombrie. Aceste observații aparțin trimestrului al patrulea din 2026.

Scăderea inflației din vară urmează perioadei de calcul

Datele Institutului Național de Statistică (INS) indică o reducere a ratei anuale a inflației în vara anului 2026:

În iunie, creșterea anuală a prețurilor era de 10,4%.

În iulie, inflația anuală a coborât la 8,2%.

În august, indicatorul a ajuns la 6,2%.

Reducerea din iulie și august a intervenit după încheierea perioadei din care provin dobânzile interbancare folosite pentru ratele din octombrie. Cele două evoluții se referă astfel la momente diferite: inflația măsurată în timpul verii și dobânzile acumulate anterior în calculul indicelui.

BNR a păstrat dobânda de politică monetară la 6,50% pe an și a revizuit prognoza inflației pentru finalul lui 2026 de la 5,5% la 6,1%. Prețurile energiei și carburanților, influențate inclusiv de contextul extern, rămân un factor de incertitudine.

Următoarea actualizare privește ratele din ianuarie 2027

Estimarea anterioară pentru primul trimestru din 2027 plasa indicele în jurul valorii de 5,59%. Actualizarea din 1 octombrie 2026 publicată pe pagina cursbnr.ro dedicată IRCC indică un nivel de 5,61%, diferit de estimarea inițială.

Valoarea actualizată corespunde dobânzilor din trimestrul al treilea al anului 2026 și se aplică împrumuturilor de la 1 ianuarie 2027.