România rămâne în topul celor mai periculoase locuri din Uniunea Europeană pentru șoferi, cu o rată a mortalității de 68 de decese la un milion de locuitori. Datele preliminare publicate de Comisia Europeană pentru anul trecut ne plasează pe locul al doilea în acest clasament sumbru, fiind depășiți doar de Bulgaria. La nivelul întregii Uniuni, aproximativ 19.400 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, o scădere de 3% față de 2024.

Podiumul rușinii în UE

Cifrele sunt clare. Cu 68 de decese la un milion de locuitori, țara noastră este întrecută doar de Bulgaria, care înregistrează 71, în timp ce pe locul trei se află Croația, cu 67. Toate aceste valori sunt mult peste media europeană, care se situează la 43 de decese la un milion de locuitori. La polul opus, cele mai sigure drumuri din UE se găsesc în Suedia și Danemarca, cu rate de mortalitate de doar 20, respectiv 23 de decese la milionul de locuitori.

Stăm, pe bune, foarte prost la acest capitol.

Un paradox românesc

Și totuși, dincolo de aceste cifre dezastruoase, există o rază de speranță. Pe baza datelor preliminare, România se numără printre cele cinci state membre care sunt în prezent pe cale să își îndeplinească obiectivul de reducere cu 50% a deceselor cauzate de accidente rutiere până în 2030. Alături de noi pe această listă se mai află Belgia, Bulgaria, Danemarca și Polonia.

V-ați fi gândit la asta? Cum vine asta, să fii în topul mortalității, dar și printre țările cu progrese notabile? E drept că progresele variază mult de la o țară la alta, scăderi remarcabile fiind înregistrate, de exemplu, în Estonia (minus 38%) și Grecia (minus 22%) între 2024 și 2025.

Cine moare și unde?

Analiza accidentelor arată că drumurile rurale (cele mai periculoase, de altfel) continuă să fie scena majorității tragediilor. Nu mai puțin de 53% dintre decesele din accidente rutiere au loc în aceste zone, comparativ cu 38% în zonele urbane și doar 8% pe autostrăzi.

În orașe, însă, situația este dramatică pentru utilizatorii vulnerabili ai drumurilor. Pietonii, bicicliștii și utilizatorii de vehicule motorizate cu două roți reprezintă 70% din totalul deceselor cauzate de accidente rutiere în mediul urban.

Accidentele fatale din zonele urbane implică, covârșitor, mașini și camioane.

Profilul victimelor se conturează clar

Iar când ne uităm la profilul celor care își pierd viața, tiparele sunt la fel de clare. Bărbații (77%) depășesc cu mult numărul femeilor (23%) în statisticile deceselor rutiere. Din punct de vedere al tipului de participant la trafic, șoferii și pasagerii au reprezentat 44% din totalul deceselor, în timp ce utilizatorii de vehicule motorizate cu două roți (motociclete și motorete) au însumat 21%, pietonii 18% și bicicliștii 9%.

O preocupare din ce în ce mai mare este ponderea disproporționat de mare a tinerilor (18-24 de ani) și a persoanelor în vârstă (peste 65 de ani) în rândul victimelor. Mai mult, deși dispozitivele de mobilitate personală, precum trotinetele electrice, reprezintă doar 1% din total, numărul deceselor care le implică a crescut mare între 2021 și 2024.

Uniunea Europeană și-a stabilit încă din 2018 obiectivul de a reduce la jumătate numărul decese și vătămări grave până în 2030, cu o țintă finală de zero decese până în 2050, sub denumirea „Viziunea zero”. Siguranța rutieră este o responsabilitate comună, iar printre inițiativele recente la nivelul UE se numără actualizarea cerințelor pentru permisele de conducere și o mai bună aplicare transfrontalieră a normelor de circulație.