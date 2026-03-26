În timp ce giganții din industria auto și IT anunță concedieri pe bandă rulantă, peste 31.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național. Paradoxul este că pentru majoritatea acestora nu ai nevoie nici de liceu, nici de facultate. șoferii, curierii și meseriașii în construcții sunt la mare căutare.

Curierat și HoReCa, motoarele angajărilor

Ştefan, de exemplu, s-a angajat la o firmă de curierat la doar câteva zile după ce a găsit un anunț online. El pare mulțumit de alegerea făcută. „Îmi place foarte mult să conduc. N-am căutat foarte mult, a fost destul de uşor să găsesc acest loc de muncă”, a declarat Ştefan. E drept că nu e singurul domeniu cu porțile deschise. Potrivit Adrianei Manu, director de comunicare la o firmă de curierat, „pe poziţiile de curieri şi de manipulanţi marfă, fluctuaţia este destul de mare, aşa că se angajează constant. Trebuie să aibă studii medii, atent la detalii, un aspect fizic plăcut, să fie prietenos”.

Și sectorul HoReCa are o nevoie constantă de personal, în special ospătari și ajutoare de bucătar. Nevoia se accentuează pe măsură ce se apropie sezonul de vară. „În permanenţă, mai ales că ne pregătim de sezonul de vară şi angajăm personal. Avem şi persoane trecute de 40-50 de ani care fac un part time”, confirmă Steluţa Chiru, manager de restaurant.

Marea criză a meseriașilor

Din cele 31.000 de posturi vacante la nivel național, nu mai puțin de 29.000 sunt destinate celor cu studii primare sau gimnaziale. Dar unde este cea mai mare lipsă de personal? În construcții, un sector aflat de ani buni pe minus la capitolul angajați.

Ana Călugăru, director de comunicare la o platformă de recrutare, explică fenomenul: „Muncitorii calificaţi care nu au studii superioare, dar au o specializate concretă pentru care acum în piaţă nu există suficientă forţă de muncă şi care sunt foarte căutaţi şi de angajatorii din străinătate. Pentru că salariile sunt de 4,5 ori mai mari decât cele din România. Electricieni, instalatori, muncitori, zugravi, operatori de utilaje grele.”

Pana la urma, totul se rezumă la bani.

Chiar dacă economia nu dă semne de creștere explozivă, proiectele merg înainte. Oana Datki, specialist în HR, subliniază ce contează cu adevărat pentru acești angajați: „Chiar dacă din punct de vedere economic nu vedem o creştere spectaculoasă, proiectele continuă. Pentru acest tip de joburi cel mai important este pachetul salarial, şi condiţiile, că e vorba de proximitatea de locuinţă, condiţiile de muncă fizice”.

Vânzările și logistica, mereu în căutare de oameni

Ofertă bogată de joburi se găsește și în vânzări sau în depozitele marilor retaileri. Aici nevoia de personal este constantă, mai ales în perioadele aglomerate. „În depozit, acolo avem mereu nevoie de oameni şi mai ales când avem comenzi foarte multe, luăm şi firme externe care ne ajută în acele momente să trecem peste aceste puncte”, spune Michael Kaiser, CEO al unui supermarket online.

Cătălina este una dintre noile angajate într-un astfel de business. „Iau legătura cu furnizorii pentru a rezolva micile discrepanţe dintre facturi şi recepţia mărfii. Este o poziţie în creştere într-o companie bună”, povestește ea.

Pe o parte se angajează, pe alta se concediază

Numai că, dincolo de aceste oportunități, tabloul general al pieței muncii are și nuanțe sumbre. Peste 11.000 de angajaţi au fost concediaţi anul trecut, o cifră cu 21% mai mare decât în 2024. Iar trendul pare să continue. Doar în prima lună a acestui an, angajatorii au disponibilizat alți 4.600 de oameni.