Victorie uriașă pentru România la Washington în litigiul pentru proiectul Casa Radio. Statul român a câștigat arbitrajul internațional cu dezvoltatorul israelian Plaza Centers, care solicita despăgubiri de peste 400 de milioane de dolari, acuzând blocarea investiției imobiliare.

Decizie favorabilă la Washington

Centrul Internaţional pentru Soluţionarea Litigiilor privind Investiţiile (ICSID) a decis vineri să respingă în totalitate pretenţiile formulate de Plaza Centers. Iar anunțul a venit chiar de la compania israeliană. Potrivit acesteia, hotărârea s-a bazat pe faptul că, în perioada 2016-2020, au fost încheiate mai multe acorduri, care au contat decisiv în procesul demarat în 2022.

Un proiect mamut de 1 miliard de euro

V-ați fi imaginat un complex de peste 450.000 mp pe locul clădirii abandonate de pe Splaiul Independenței? Proiectul Casa Radio, redenumit ulterior Dâmboviţa Center, a fost lansat în 2006 și viza exact asta. Vorbim despre o transformare radicală într-un complex urban multifuncțional cu centre comerciale, birouri, spații hoteliere și rezidențiale. Investiția estimată inițial se ridica la aproximativ 1 miliard de euro, fiind anunțată la acea vreme drept unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din Europa Centrală şi de Est.

Parteneriatul public-privat

Cum vine asta, un parteneriat cu statul? E drept că modelul a fost unul public-privat. Statul român, prin Ministerul Dezvoltării Regionale (așa se numea la acea dată), deținea 15% din vehiculul de proiect. Dar pachetul majoritar, de 75%, era controlat de Plaza Centers N.V., parte a grupului israelian Elbit Imaging.

Restul era deținut de o altă companie românească.

Acuzațiile și litigiul din 2022

Dezvoltatorul israelian a acuzat România că a blocat investiția imobiliară, motiv pentru care a și deschis procesul în 2022. Numai că tribunalul ICSID a avut o altă perspectivă. Decizia de vineri pune capăt, cel puțin pentru moment, unui litigiu care a ținut pe jar finanțele publice, scutind bugetul de stat de o plată colosală.