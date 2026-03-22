România se alătură coaliției formate din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia pentru a asigura libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Decizia vine în contextul în care blocajul impus de Iran a dus deja la o criză a petrolului, cu efecte directe asupra prețurilor la pompă din țară.

O decizie justificată, dar fără garanții

Anunțul a fost făcut vineri seara de președintele Nicușor Dan. „Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional”, a transmis șeful statului. Această coaliție internațională condamnă acțiunea Iranului de a închide strâmtoarea (pe baza Rezoluției 2817 a Consiliului de Securitate al ONU) și atacurile asupra infrastructurii civile.

Dar ce înseamnă, pe bune, această implicare? Statele semnatare, inclusiv România, și-au exprimat „disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea sigură prin Strâmtoare”.

Și totuși, președintele a ținut să calmeze spiritele. Nicușor Dan a precizat clar că „România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”.

Între loialitate și un aliat „haotic”

Decizia a stârnit, cum era de așteptat, temeri în spațiul public. Analistul politic George Jiglău consideră însă că România nu avea de ales, fiind direct afectată de blocaj. „Noi, acum, suntem într-o situație în care trebuie să luăm decizii. Probabil că vor mai urma momente în care se vor aștepta decizii de la noi”, explică Jiglău.

El subliniază complexitatea momentului. „Suntem într-o situație în care, indiferent ce am hotărât, nu există decizie perfectă. De aici încolo trebuie să fim cu toții foarte conștienți atunci când interpretăm, criticăm ce hotărăşte președintele sau statul român în ansamblu. Deci nu e vina lui Nicușor Dan că suntem în situația să luăm decizii de genul ăsta.”

Mai mult, parteneriatul strategic pune România într-o poziție delicată. „Țara care ne este aliată și de care știm bine că depinde într-o măsurǎ consistentă securitatea noastrã, se comportă de la vârful ei într-un mod foarte impredictibil, haotic chiar și care pune la îndoială multe dintre principiile pe care ni le-am asumat și noi (…) Cumva ne simțim așa datori să fim loiali față de acest partenariat, din nou, față de un aliat extrem de important pentru noi înșine, dar care se comportă ciudat. Hai să zicem așa”, adaugă analistul.

Fără militari români în Iran

Implicarea României nu trebuie privită ca o participare la război. Cel puțin așa susține George Jiglău. El arată că țara noastră are obligații în cadrul NATO și nu poate sta pe margine. „Vorbim de un grup de țări care înțeleg gravitatea implicațiilor pe care le are blocada din Stâmtorea Ormuz și care aleg să acționeze împreună nu împotriva Iranului propriu-zis, ci pentru a crea un soi de regim, de reglementare acolo în zona Strâmtorii.”

ce formă va lua această cooperare. „Să vedem ce formă ia până la urmă această cooperare, că nu e foarte clar și cât de prezentă va fi componenta militară”, punctează Jiglău.

Cert e că riscul trimiterii de trupe este minim. „Acum, specific legat de Strâmtoarea Ormuz, trebuie să fim conștienți că acolo este o situație care este extrem de legată dar adiacentă războiului propriu-zis din Iran”, spune analistul. Acesta explică faptul că statele europene din coaliție au fost reticente în a sprijini direct acțiunile SUA, dar sunt de acord să participe la un efort colectiv pentru a rezolva o problemă care afectează pe toată lumea, de la prețul petrolului la inflație. „Deci nu, nu este ca și cum susținem războiul cu armament, cu militari. Din această decizie strict pe care o ia România, eu nu deduc că există un mare risc ca România să ajungă să trimită militari în Iran. Deci, în niciun caz”, susține George Jiglău.

Iar atitudinea nu ar trebui să fie una de pasivitate.

„Deci când sunt astfel de situații, să nu ne dăm înapoi de la acționat că, vezi, Doamne, se supără iranienii și dau cu rachete încoace”, completează analistul politic.