Revolut, unul dintre cele mai mari fintech-uri din lume, primește peste 2 milioane de aplicații de angajare în fiecare an. Un volum imposibil de procesat fără ajutor, iar soluția vine de la inteligența artificială, explică Andrei Oprișor, General Manager People Product la Revolut. Contrar temerilor generale, românul susține că AI-ul nu elimină locuri de muncă, ci le transformă.

Triaj, interviuri, evaluare

Inteligența artificială este folosită în mai multe etape ale procesului de recrutare. Prima și cea mai vizibilă este triajul CV-urilor, unde AI-ul extrage datele relevante și identifică profilurile prioritare. Astfel, recrutorii știu exact de unde să înceapă. Apoi, în zona interviurilor, tehnologia generează un sumar al discuțiilor dintre recrutor și candidat, permițând o verificare rapidă a calității dialogului și a potrivirii candidaților.

„Folosim inteligența artificială ca pe o unealtă, să adunăm datele necesare pentru a lua decizii de mai bună calitate, decizii bazate pe date, nu pe opinii. Ce dura înainte o săptămână durează acum câteva zile”, explică Oprișor.

AI-ul sortează, omul decide

Numai că lucrurile nu stau chiar cum își imaginează mulți. Andrei Oprișor ține să traseze o linie clară între ce face mașina și ce rămâne în sarcina oamenilor. Până la urmă, cine ia decizia finală?

„Inteligența artificială nu ia nicio decizie în sensul acceptat sau nu. Inteligența artificială ne ajută doar să extragem datele necesare dintr-un CV, ca o persoană, un recruiter să poată să valideze datele mult mai rapid decât înainte”, spune el.

Decizia finală de angajare rămâne exclusiv la oameni.

Joburile nu dispar, se transformă

Întrebat despre impactul AI asupra pieței muncii, Oprișor respinge scenariile apocaliptice. E drept că unii vor avea de suferit. „clar, unii oameni vor fi afectați puțin negativ, aș spune. Cei care nu au dorința să se muleze pe noua realitate vor fi afectați, dar cred că partea pozitivă este disproporțional mai semnificativă decât cea negativă”, afirmă acesta.

Exemplul concret vine chiar din interiorul Revolut. În departamentul de suport tehnic, tehnologia a preluat întrebările simple și repetitive. Iar oamenii nu au fost concediați, ci redistribuiți spre probleme mai complexe. Ironia face că, în final, compania a ajuns să angajeze mai mulți oameni pe această zonă, nu mai puțini.

„Deși am avut o tehnologie care ne-a ajutat să reducem oarecum numărul de întrebări care ajung la oameni, la sfârșitul zilei cererea a crescut și am putut să folosim oamenii într-un mod mai productiv și mai eficient. Jobul în sine nu a dispărut, dar s-a transformat cu siguranță”, punctează Oprișor.

Pentru cei care se tem, argumentul său este simplu: „E destul de greu să ne imaginăm, poate, ce ar însemna în anii ’90 «TikTok influencer». Jobul ăla nu exista. Nu exista meseria aia acum 20-30 de ani. Așa că e greu să ne imaginăm cum vor arăta job-urile viitorului”.

Ce competențe contează în era AI

Poate cel mai neașteptat mesaj transmis de șeful platformei care digitalizează procesul de HR pentru Revolut este că, într-o lume dominată de tehnologie, cele mai valoroase competențe nu sunt cele tehnice. Dimpotrivă, abilitățile interumane devin esențiale.

„Oamenii care înțeleg foarte bine impactul – dacă vreți, impactul emoțional – vor beneficia foarte mult de revoluția care se întâmplă astăzi în inteligența artificială”, a conchis acesta. În viziunea sa, viitorul aduce joburi mai satisfăcătoare și mai bine plătite. „Oamenii vor fi mai bine plătiți, vor fi mai productivi și, de ce nu, poate vor fi și mai protejați. Nu neapărat că vor munci mai puțin, dar vor fi mult mai satisfăcuți cu munca pe care o fac.”