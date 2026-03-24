Rusia a declanșat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone din istoria conflictului, lansând aproape 1.000 de aparate de zbor asupra Ucrainei în doar 24 de ore. Atacurile, descrise drept „fără precedent” ca amploare în timpul zilei, au ucis cel puțin opt persoane și au lovit inclusiv un sit din patrimoniul UNESCO.

Un val de atacuri în plină zi

Numai marți, pe timp de zi, Rusia a lansat 550 de drone, care s-au adăugat celor 392 trimise în timpul nopții. V-ați fi imaginat un asemenea asalt la lumina soarelui? Un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, Yuriy Ignat, a confirmat unicitatea situației. „La o scară atât de mare, este practic prima dată. Nu-mi amintesc să fi existat astfel de atacuri de zi cu zi cu acest număr de drone”, a declarat acesta pentru AFP.

Iar bilanțul este tragic.

În orașul vestic Ivano-Frankivsk, două persoane au fost ucise și o maternitate a fost avariată. O altă persoană și-a pierdut viața în regiunea centrală Vinița. Aceste victime se adaugă celor cinci persoane ucise în urma bombardamentelor din timpul nopții, care au vizat clădiri rezidențiale din mai multe orașe.

Lviv, sit UNESCO, sub ploaia de foc

Unul dintre cele mai șocante momente a fost atacul asupra orașului istoric Lviv, aflat departe de linia frontului. O clădire de apartamente din apropierea Bisericii Sfântul Andrei (un monument din secolul al XVII-lea) și a Mănăstirii Bernardine a fost lovită în plină oră de vârf. Martorii au descris o coloană de flăcări, acoperișul spart și ferestrele aruncate în aer de suflul exploziei.

Președintele Volodimir Zelenski a criticat dur atacul. „Aceasta este o depravare absolută și numai cineva ca (președintele rus Vladimir) Putin ar putea găsi acest lucru atrăgător”, a spus liderul de la Kiev. În timpul atacului, localnicii și echipele de prim-ajutor au fost văzuți adăpostindu-se într-o biserică din apropiere, așteptând să treacă pericolul.

Kievul promite un răspuns ferm

Reacția președintelui ucrainean nu s-a lăsat așteptată. Până la urmă, mesajul Moscovei pare clar. „Amploarea acestui atac arată clar că Rusia nu are nicio intenție de a pune capăt acestui război”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic.

Dar liderul de la Kiev a transmis și un avertisment ferm către agresor, promițând că Ucraina „va răspunde cu siguranță la orice atacuri”.