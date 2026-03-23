Forțele ruse au declanșat o nouă ofensivă de primăvară în estul Ucrainei, aruncând în luptă zeci de tancuri și vehicule blindate. În timp ce operațiunile se intensifică, Kievul raportează pierderi uriașe pentru armata Moscovei, estimate la peste 1.000 de militari pe zi.

Ținta principală: „Centura Fortificată” din Donețk

Potrivit evaluării publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) la 21 martie, ofensiva se conturează pe două axe principale: una din nord, în direcția Lîman, și alta din sud, prin Kramatorsk și Kostiantînivka. Miza este așa-numita „Centură Fortificată”, o linie defensivă de aproximativ 50 de kilometri care leagă orașele Sloviansk, Kramatorsk, Drujkivka și Kostiantînivka, fortificate încă din 2014. Prăbușirea acestei linii ar deschide Rusiei calea direct spre vest, către regiunile Harkov, Dnipro și Zaporijjea.

Numai că analiștii ISW consideră puțin probabil ca Rusia să reușească ocuparea completă a centurii în 2026. Asta deși ar putea obține unele câștiguri tactice, însă cu costuri extrem de ridicate.

Peste 200 de confruntări zilnice

Pe front, situația este explozivă. Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că, odată cu schimbarea condițiilor meteo, presiunea rusă s-a amplificat pe mai multe sectoare. Acesta a precizat că, timp de mai multe zile consecutive, numărul confruntărilor a depășit 200.

Mai mult, pierderile ruse sunt estimate la peste 1.000 de militari pe zi.

Cifrele, e drept, nu pot fi verificate independent.

Armata ucraineană susține că Rusia desfășoară mișcări active de trupe și a intensificat focul de artilerie, atacurile aviației tactice și numărul de drone pe întreg frontul, semne clare ale pregătirii unei noi etape ofensive.

Zelenski: „Există un singur motiv: războiul din Iran”

În tot acest timp, președintele Volodimir Zelenski avertizează că are un „sentiment foarte prost” legat de efectele pe care conflictul din Orientul Mijlociu le-ar putea avea asupra Ucrainei. Într-un interviu acordat BBC, liderul de la Kiev a afirmat că întâlnirile diplomatice internaționale sunt amânate în mod repetat. De ce? „Există un singur motiv: războiul din Iran”, a spus Zelenski, sugerând că atenția lumii se mută în altă parte.

Și cine are de câștigat din asta? Potrivit lui Zelenski, chiar președintele rus Vladimir Putin, care ar beneficia de pe urma prelungirii conflictului: creșterea prețului petrolului și o posibilă relaxare a unor sancțiuni americane ar putea sprijini economia Rusiei.

O schimbare de tactică pe front

Pe teren, lucrurile stau puțin diferit față de anul trecut. Experții de la Institutul pentru Studiul Războiului notează o schimbare de tactică a rușilor, care au renunțat la grupurile mici de infanterie pentru infiltrare în favoarea unor asalturi de anvergură. Un exemplu este atacul asupra orașului Lîman, unde forțele ruse au utilizat zeci de vehicule blindate și peste 500 de militari, deși ofensiva a fost respinsă.

Dar cum se pregătește atacul pe axa sudică? Un purtător de cuvânt al unui corp de armată ucrainean a semnalat deplasarea de personal și tehnică militară în apropierea Kostiantînivka. În paralel, s-au intensificat atacurile cu drone FPV și muniții de tip „Molniia” din zona Ciasiv Iar.

Chiar dacă presiunea crește, forțele ruse sunt descrise ca fiind epuizate, insuficient instruite și suprasolicitate. În aceste condiții, tehnologia devine decisivă. Dronele de supraveghere și atac domină spațiul de luptă și complică enorm reaprovizionarea, creând o „zonă gri” în expansiune, unde controlul este fragmentat și instabil.