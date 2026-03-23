Imagini dramatice filmate într-un cimitir din regiunea Lipețk din Rusia arată prețul uriaș plătit de armata Moscovei în Ucraina. Un localnic a surprins sute de morminte proaspete, cu coroane și steaguri rusești, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că Rusia a pierdut peste 8.000 de soldați doar în ultima săptămână.

„Nu mai este loc să-i îngropăm”

Un videoclip publicat recent arată un teren noroios, unde încă mai este zăpadă, acoperit de morminte noi ale soldaților uciși pe front. Cimitirul se extinde constant, însă noile secțiuni se umplu într-un ritm alarmant. Bărbatul care filmează este copleșit de situație. „Nu mai este loc să-i îngropăm. Din păcate, aproape întreaga zonă a fost deja ocupată. Nu știu unde să-i mai îngropăm”, spune acesta.

Iar fenomenul nu este izolat. Pe fondul pierderilor masive suferite de armata rusă, cimitirele din mai multe regiuni ale Federației Ruse își măresc constant suprafața. E drept că sectorul funerar înregistrează o creștere accentuată a cererii pentru servicii, o afacere sumbră alimentată direct de război.

Ofensivă cu pierderi uriașe

Aceste imagini vin într-un context clar. Forțele ruse și-au intensificat operațiunile ofensive în mai multe sectoare ale liniei frontului din Ucraina, profitând de îmbunătățirea condițiilor meteorologice. Numai că această nouă ofensivă are un cost extrem de ridicat, mii de militari ruși fiind uciși sau răniți în ultimele zile, conform estimărilor armatei ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski a caracterizat atacurile intensificate ca fiind în mare parte ineficiente. El a subliniat că principalul rezultat a fost creșterea numărului de victime de partea rusă. Dar care sunt, pe bune, cifrele reale ale pierderilor?

Peste 177.000 de morți confirmați

Deși Rusia nu publică cifre oficiale privind pierderile, publicația Mediazona și BBC au reușit să confirme, până la 13 februarie, moartea a peste 177.000 de militari ruși în războiul din Ucraina. Estimările reale sunt, însă, probabil mult mai mari.

Cifrele sunt, oricum le-ai privi, colosale.

Aceste date (bazate pe surse publice precum anunțuri funerare și știri locale) includ zeci de mii de voluntari, prizonieri recrutați din închisori și militari mobilizați în valurile succesive ordonate de Kremlin.

Și pierderile Ucrainei

Si totuși, războiul are două fețe. În timp ce cifrele pierderilor rusești continuă să crească, președintele Zelenski a declarat că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au murit de la începutul invaziei pe scară largă.

Dincolo de cifrele oficiale sau estimate, o realitate cruntă este menționată chiar de ruși: o parte semnificativă a celor decedați rămân pe linia frontului, unde corpurile nu sunt întotdeauna recuperate.