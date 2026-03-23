Ofensiva rusă din Ucraina, intensificată pe fondul vremii bune, se transformă într-un dezastru pentru Moscova. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță pierderi de peste 8.000 de soldați ruși într-o singură săptămână, descriind atacurile drept în mare parte ineficiente. Singurul lor rezultat a fost o creștere dramatică a victimelor.

Presiune maximă pe front

Profitând de condițiile meteorologice favorabile, trupele ruse au lansat atacuri coordonate în mai multe direcții strategice, inclusiv în regiunile Donețk, Harkov, Sumî și Zaporijjie. Iar luptele au fost deosebit de intense. Potrivit lui Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene, forțele ruse au efectuat 619 încercări de asalt doar în intervalul 17-20 martie.

Cele mai multe confruntări s-au înregistrat în zona Pokrovsk, cu 163 de atacuri, și în zona Oleksandrivka, cu 96. Presiuni suplimentare au fost raportate și pe fronturile Kostiantînivka, Oceretîno, Lîman și Kupiansk, unde au avut loc peste 150 de confruntări. „Lupte aprige au izbucnit de-a lungul întregii linii de contact”, a declarat Sîrski.

Tactica „mașinii de tocat carne”

Oficialii de la Kiev au descris tacticile folosite de ruși drept atacuri de tip „mașină de tocat carne”. acestea implică trimiterea unui număr uriaș de soldați în valuri de atacuri frontale repetate, cu pierderi substanțiale. Doar în intervalul de patru zile menționat, Rusia a pierdut peste 6.090 de militari, morți sau răniți. Estimarea totală pentru întreaga săptămână se ridică la aproximativ 8.710 victime.

O notă de plată sângeroasă.

„În ciuda presiunii urașe și a angajării unor rezerve semnificative, comanda rusă nu și-a atins obiectivele”, a precizat Sîrski. Acesta a adăugat că forțele ucrainene, care au primit trupe suplimentare, echipamente și muniție în sectoarele-cheie, au reușit să oprească înaintarea inamicului în mai multe zone.

Minciuni în lanțul de comandă rusesc

Dar cum se explică un asemenea dezastru? E drept că problemele par să fie adânci în structura de comandă rusă, unde rapoartele trimise superiorilor (probabil pentru a picta o imagine optimistă) nu se potrivesc deloc cu realitatea din teren. Președintele Zelenski a confirmat că aceste discrepanțe au dus deja la măsuri disciplinare.

„Unii comandanți de brigadă au fost deja înlocuiți drept pedeapsă pentru că au mințit”, a spus el, sugerând că raportările inexacte au afectat grav planificarea operațională.

Zelenski a rezumat perfect situația: „În această săptămână, am observat tentative ale forțelor ruse de a-și intensifica atacurile, profitând de condițiile meteorologice favorabile”. Numai că, a adăugat el, „singurul rezultat tangibil pentru armata rusă a fost creșterea numărului de victime”.

În acest timp, forțele ruse încearcă să se regrupeze și să aducă unități proaspete pentru a susține ofensiva. Oficialii de la Kiev cred că Moscova ar putea miza, paradoxal, pe o înrăutățire a vremii, sperând că ploile și norii vor reduce eficiența recunoașterii aeriene, a dronelor și a artileriei ucrainene.