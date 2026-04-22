Serviciile secrete rusești, în special SVR (Serviciul de Informații Externe), au demarat o campanie amplă de recrutare în cele mai prestigioase universități din țară. Miza? Găsirea de tinere studente dispuse să devină spioane și să fie trimise în Occident pentru a culege informații confidențiale de la lideri politici și oameni de afaceri influenți.

„Avem mare nevoie de fete”

Agenții SVR și FSB au devenit o prezență obișnuită în ultima perioadă în cele mai mari universități din Federația Rusă. Iar mesajul lor este cât se poate de direct. O femeie care s-a prezentat drept Tamara Netîksa a declarat fără ocolișuri în fața studenților de la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg, aceeași la care a studiat și Vladimir Putin: „Avem mare nevoie de tineri şi tinere inteligenţi, serioşi, buni şi pregătiţi. Avem mare nevoie de fete”.

Motto-ul pare să definească perfect noua strategie a spionajului rusesc.

Arta manipularii si secretele spionajului

Pentru a convinge noile generații, serviciile secrete aduc în față foști agenți care să-și împărtășească experiențele. O altă femeie, care s-a recomandat ca Elena Vavilova, le-a explicat tinerilor care este cheia succesului în această meserie. „Cel mai înalt nivel în munca de informații este atunci când sursa începe să vă vorbească singură despre munca sa, să aibă încredere în voi”, a spus aceasta.

Dar cine este, pe bune, Elena Vavilova? Fost agent KGB și mai apoi SVR, ea a activat mulți ani în Canada și Statele Unite sub numele de Tracy Ann Foley. Era căsătorită cu un alt agent rus, Andrei Berzrukov, și ambii făceau parte din rețeaua celebrei Anna Chapman (pe numele ei real Anna Romanova). Când Chapman a fost deconspirată, totul s-a prăbușit.

Întreaga rețea de spioni ruși din SUA a picat ca un joc de domino.

Toți agenții, inclusiv Vavilova, au fost nevoiți să se întoarcă în Rusia.

Antrenament ca in filmele de la Hollywood

Cazurile prezentate tinerilor nu se opresc aici. Alia Roza, o altă agentă cunoscută, a povestit că antrenamentul ei a fost bazat aproape exclusiv pe dezvoltarea abilităților de seducție pentru a putea manipula oameni importanți. V-ați gândit vreodată cum funcționează asta?

Ea a fost pregătită în mod special în psihologie comportamentală, conexiune emoțională, dar a fost învățată și cum să stăpânească la perfecție arta seducției (o pregătire asigurată de o „aripă” specială a KGB-ului, descrisă inclusiv în filmul Red Sparrow). După ce și-a încheiat activitatea, Roza a apărut în lumina reflectoarelor, și-a dezvăluit singură apartenența la serviciile secrete și chiar și-a deschis un blog unde împărtășește din experiențele trăite în anii de spionaj.