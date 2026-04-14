Kremlinul a reacționat tranșant după victoria zdrobitoare a lui Peter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria. Printr-o declarație a purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, Moscova a anunțat că nu va transmite felicitări, catalogând Ungaria drept o „țară neprietenoasă” din cauza sprijinului acordat sancțiunilor occidentale.

O țară neprietenoasă

Reacția oficială a venit luni după-amiază și nu lasă loc de interpretări. „Nu transmitem felicitări țărilor neprietenoase, iar Ungaria este o țară neprietenoasă, deoarece susține sancțiunile care ne-au fost impuse de Occident”, a declarat Dmitri Peskov, citat de agenția Interfax. E drept că tonul este unul complet diferit față de relația pe care Moscova a avut-o cu fostul premier.

Iar când a fost întrebat dacă asta înseamnă că Moscova a fost prietenă doar cu Viktor Orban, Peskov a răspuns sec că „partea rusă a purtat un dialog cu el”.

Kremlinul așteaptă mișcările Budapestei

Dincolo de declarația inițială, atitudinea Moscovei este una de expectativă. Peskov a subliniat că Rusia rămâne deschisă dialogului, dar așteaptă să vadă „care va fi linia generală a noului guvern”. Cum vine asta, mai exact? Kremlinul vrea să vadă dacă noua administrație va fi pragmatică sau nu.

„Este greu de spus dacă va rămâne pragmatică sau se va politiza”, a remarcat purtătorul de cuvânt. Marți, tonul a rămas la fel de precaut, în special în fața declarațiilor făcute de Peter Magyar. „Face multe declarații și conferințe de presă. Să așteptăm formarea noului guvern și primele măsuri concrete”, a spus Peskov, explicând că „în politică, una e când nu ți-ai asumat încă rolul de lider și poți face declarații, dar odată ce îți asumi acest rol, apar alte înțelegeri, să zicem, mai pragmatice”.

Victoria zdrobitoare a lui Magyar

Rezultatele alegerilor de duminică au reconfigurat radical scena politică de la Budapesta. Cu 96,9% din voturi numărate, partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, a obținut o majoritate confortabilă cu 138 din cele 199 de locuri din parlament.

Partidul Fidesz al lui Viktor Orban a obținut doar 55 de mandate, în timp ce formațiunea de extremă dreaptă „Patria noastră” a intrat în legislativ cu șase mandate.

În primul său discurs, Magyar a promis că, sub guvernarea sa, Ungaria va fi „un aliat puternic al Uniunii Europene și al NATO”.

Noul lider ungar nu va suna primul la Kremlin

Dar cum rămâne cu relația directă dintre noul lider de la Budapesta și Vladimir Putin? Magyar a fost foarte clar după câștigarea alegerilor, declarând că nu îl va suna primul pe președintele rus, dar că va răspunde la telefon dacă acesta îl va contacta.

Și a avut și un mesaj pregătit. „Dacă ar fi să vorbim, i-aș cere ca, după patru ani, să pună capăt crimelor și acestui război (n.r. în Ucraina)”, a spus el. Atmosfera de pe străzile Ungariei după anunțarea rezultatelor a fost la fel de elocventă, mulți susținători ai lui Magyar scandând „Rușilor, plecați acasă!”, o referire directă la relația strânsă dintre Viktor Orban și Moscova.

Noul guvern de la Budapesta este așteptat să fie mult mai pro-european și să înceteze blocarea politicilor UE în favoarea Ucrainei. cum se va rezolva și problema conductei de petrol Drujba, un punct de fricțiune major între Kiev și Budapesta în ultimele luni, Ucraina acuzând că tronsonul său a fost avariat de bombardamente rusești, în timp ce Ungaria susține că reparațiile sunt tergiversate.