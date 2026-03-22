Războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina se apropie de un moment decisiv, în care presiunea economică și militară ar putea deveni pur și simplu nesustenabilă pentru Moscova. Un fost oficial de informații, Philip Ingram, avertizează că Rusia intră într-o fază de „epuizare”, iar un punct de cotitură ar putea apărea până la finalul anului 2026 sau începutul lui 2027.

Costuri nesustenabile pentru Kremlin

Analistul susține că atacurile asupra infrastructurii energetice, industriei și bazelor militare ruse erodează constant capacitatea Kremlinului de a continua conflictul. În paralel, cheltuielile uriașe pentru război pun o presiune tot mai mare pe bugetul statului. E drept că, la prima vedere, economia pare să reziste, dar lucrurile stau puțin diferit la o analiză mai atentă.

„Se ajunge la un punct în care economia nu va mai putea susține acest efort, iar populația va resimți din plin costurile”, a explicat Ingram.

Inflație și castraveți scumpi

Impactul economic este deja vizibil în viața de zi cu zi a rușilor. Inflația a crescut puternic, iar prețurile alimentelor de bază au urcat mare. V-ați gândit vreodată că prețul castraveților ar putea deveni un simbol al problemelor economice? Ei bine, exact asta s-a întâmplat, scumpirea lor accentuată fiind un subiect fierbinte.

Liderul politic Serghei Mironov a atras atenția asupra situației, întrebând retoric cum își mai pot permite cetățenii produse de bază. Până la urmă, deprecierea rublei și creșterea costului vieții ar putea afecta serios sprijinul intern pentru război.

Impas pe front, avans de metri pe zi

Pe plan militar, conflictul a intrat într-un impas clar. Liniile frontului s-au schimbat foarte puțin în ultimii ani. Iar în unele zone înaintarea trupelor ruse este extrem de lentă, datele arătând că, în anumite sectoare, avansul este de doar câteva zeci de metri pe zi – un ritm comparat de analiști cu unele dintre cele mai lente operațiuni militare din istorie.

Pierderile umane rămân ridicate.

Si, pe bune, recrutarea de noi soldați devine tot mai dificilă pentru armata rusă.

Ucraina speculează slăbiciunile Rusiei

În contrast, forțele conduse de Volodimir Zelenski au reușit recent să recupereze teritorii într-un ritm mai rapid. Cum vine asta? Profitând de slăbiciuni clare în sistemele ruse de comunicații. Experții subliniază că armata ucraineană a acumulat o experiență de luptă semnificativă, devenind una dintre cele mai bine pregătite din Europa (un detaliu adesea subestimat de propaganda de la Moscova).

Amenințări și propagandă

Pe fondul acestor dificultăți, Kremlinul ar putea intensifica retorica nucleară și campaniile de propagandă, încercând cu disperare să mențină percepția unei poziții de forță. Numai că analiștii consideră că utilizarea efectivă a armelor nucleare rămâne improbabilă, deoarece ar duce la pierderea sprijinului din partea unor parteneri importanți, precum China sau India.

În paralel, Rusia este acuzată că încearcă să destabilizeze statele europene prin dezinformare și alte mijloace indirecte, folosind inclusiv aliați precum Aleksandr Lukașenko. Dacă presiunile economice și militare continuă să crească, Rusia ar putea ajunge într-un punct critic. „Întrebarea nu este dacă Ucraina poate continua să lupte, ci dacă Occidentul va reacționa suficient de rapid”, a concluzionat Ingram.