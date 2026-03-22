Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York, a fost în centrul unor discuții pentru un plan controversat: clonarea câinilor corgi ai Reginei Elisabeta. Ideea, descrisă de producători drept o „afacere îndrăzneață și controversată”, viza monetizarea animalelor primite în grijă după moartea suveranei, prin vânzarea replicilor genetice către iubitori de câini din întreaga lume.

Un plan de 100.000 de dolari

Clonarea animalelor de companie, deși extrem de controversată, poate fi o afacere profitabilă. În Statele Unite, unde procesul este legal, câinii clonați se vând în mod obișnuit cu sume care ajung până la 100 de mii de dolari. Iar discuțiile au avut loc în mai 2023, la opt luni după moartea Reginei, când Fergie, care primise în grijă corgii Muick și Sandy, căuta soluții pentru a-și reface finanțele.

O sursă apropiată negocierilor a declarat că fosta ducesă „încerca să revină în televiziune și să facă niște bani”.

Până la urmă, cum a apărut o asemenea idee? „A venit cu ideea de a prezenta corgii Reginei într-un show. Și asta includea ideea de a-i reproduce. Deși sună ciudat, s-a discutat și ideea de a-i clona”, a adăugat aceeași sursă. Chiar dacă în Regatul Unit nu este legal ca o companie să producă animale clonate în afara scopurilor de cercetare, legea permite trimiterea unui eșantion de piele în SUA pentru acest proces.

Sinopsisul unui reality show bizar

După discuțiile purtate cu mai multe companii de televiziune din SUA, inclusiv cu executivi de la Halcyon Studios din Los Angeles, producătorii au schițat un sinopsis pentru reality show. Dar cum ar fi arătat, pe bune, un astfel de program? Propunerea detaliază totul.

„Când Sarah Ferguson, Ducesa de York, primește în grijă doi dintre corgii îndrăgiți ai Reginei, decide să se lanseze într-o afacere îndrăzneață și controversată – clonarea puilor regali. Dar, pe măsură ce navighează în lumea complexă a geneticii și a protocolului regal, Sarah trebuie să se confrunte și cu propriii demoni personali și cu relația tensionată cu familia regală.”

Documentul menționează și contextul financiar delicat, precizând că veniturile lui Fergie au fost „dramatic afectate” după ce Regele Charles a redus alocația fostului ei soț, Prințul Andrew. „Fergie a fost încântată să afle că a fost amintită în testamentul Reginei, dar surprinsă să constate că, în loc de bijuterii sau bani, Regina i-a lăsat doi dintre corgii ei îndrăgiți. La 63 de ani, Fergie se regăsește, ca mulți alții, confruntată cu o schimbare dramatică a perspectivei economice mai târziu în viață – necesitând să facă bani!”

Reacții dure: „Incredibil de grotesc”

Numai că ideea a stârnit imediat controverse. Autorul regal Richard Fitzwilliams a catalogat planul drept „incredibil de grotesc și complet bizar”, adăugând că este șocant „a considera chiar clonarea câinilor îndrăgiți ai Reginei decedate pentru câștig financiar”.

Dincolo de aspectul etic, procesul de clonare în sine este plin de riscuri. Acesta implică prelevarea ADN-ului din celule adulte și inserarea lui într-un ovul golit de materialul său genetic. Embrionul rezultat este apoi implantat într-o mamă surogat. E drept că rezultatul poate fi un câine identic genetic cu originalul, dar experții avertizează că procedura poate produce anomalii grave.

Planul era clar.

Sursele confirmă că „au avut loc întâlniri pe Zoom cu oamenii de televiziune și schimburi de e-mailuri. La un moment dat, voia să-și implice ceea ce ea numea ‘echipa ei’.” De obicei, sunt necesare mai multe încercări eșuate (cu embrioni care nu supraviețuiesc sau se nasc cu probleme) înainte de a obține un animal sănătos, ceea ce înseamnă că mai mulți pui cu anomalii ar fi putut fi creați în acest proces.