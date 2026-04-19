Un atac armat, catalogat de autorități drept act terorist, a lăsat în urmă șase morți și 14 răniți la Kiev. Un bărbat de 58 de ani, născut în Rusia, a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor, după ce și-a incendiat propriul apartament.

Dezlănțuire în districtul Holosiivsky

Scene de coșmar s-au derulat în plină zi în sudul Kievului. Înarmat cu o carabină, un bărbat a început să tragă la întâmplare în districtul Holosiivsky. Martorii, șocați, au filmat totul din apartamentele în care s-au baricadat. „Cineva e întins pe jos! Ce naiba?!”, se aude pe una dintre înregistrări. Agresorul este surprins în timp ce se repede spre victime, bărbați și femei a căror singură vină a fost că s-au aflat în locul nepotrivit.

Panica s-a instalat imediat. „Eram în metrou când m-a sunat o vecină. Mi-a spus că se trage şi că oamenii sunt ucişi.”, mărturiseşte un martor.

Baricadat în supermarket

După atacul sângeros de pe străzi, bărbatul s-a refugiat într-un supermarket din apropiere. Acolo a luat mai multe persoane ostatice. Forțele speciale au înconjurat rapid clădirea, dar agresorul a refuzat orice formă de dialog. Ba chiar a deschis focul asupra polițiștilor.

Au urmat 40 de minute de tensiune maximă.

Într-un final, după încercări eșuate de negociere, trupele speciale au intrat în forță și l-au lichidat pe atacator.

Bilanțul tragic

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat bilanțul sumbru al evenimentelor. „Din păcate, unul dintre ostatici a fost ucis. Agresorul a omorât alte patru persoane chiar pe stradă. O altă femeie a murit la spital din cauza rănilor grave.”, a transmis liderul de la Kiev. Pe lângă cele șase persoane decedate, alte 14 au fost rănite.

Printre răniți se numără și un bebeluș de doar 4 luni. Acesta a fost intoxicat cu fum, deoarece, înainte de a ieși pe stradă, agresorul și-a incendiat propriul apartament.

Cine era atacatorul

Dar cine era, până la urmă, omul din spatele acestui masacru? Atacatorul era un bărbat de 58 de ani, născut la Moscova, dar cu cetățenie ucraineană. Se mutase la Kiev chiar la începutul războiului. E drept că profilul său ridică multe semne de întrebare. „Era pensionar şi era înarmat cu o carabină, înregistrată legal. Acum investigăm pe ce bază medicală a fost emis acest permis.”, a explicat Ihor Klymenko, Ministrul ucrainean de Interne.

Și totuși, pentru cei care îl cunoșteau, șocul este imens. Un apropiat a declarat: „Îl cunosc foarte bine pe acest bărbat. Era un om foarte inteligent. Nu părea a fi un bandit.”.

Anchetatorii verifică acum dispozitivele electronice ale pensionarului (telefon, laptop) și discută cu apropiații săi pentru a stabili cu exactitate ce a declanșat acest gest extrem.