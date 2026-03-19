Scandal la Evaluarea Națională un lider de sindicat acuză munca la negru și sesizează ITM

Simularea Evaluării Naționale din județul Vaslui a declanșat un scandal de proporții. Sorin Țiplea, președintele Sindicatului „Didactica”, acuză Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vaslui de abuz în serviciu și încălcarea legislației muncii. Liderul de sindicat a anunțat că va sesiza Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui.

Comisii ilegale și muncă la negru

Problema a pornit de la refuzul unor profesori de a se implica în simulare, ceea ce a determinat IȘJ să aducă personal din alte unități școlare pentru a asigura supravegherea. Numai că această mișcare, susține Țiplea, încalcă flagrant procedura ministerului. „E vorba de componența comisiilor. Se spune foarte clar că această componență a comisiilor este realizată doar cu personal din unitate sau din centrul de evaluare respectiv, nu se poate utiliza personal din afara centrului de examinare, sub nicio formă, pentru că altfel încălcăm prevederile ordinului de ministru. Cu alte cuvinte, încălcăm prevederi legale, iar a încălca prevederile legale nu înseamnă altceva decât un abuz în serviciu pe care l-au făcut directorii și Inspectoratul Școlar”, a declarat Țiplea.

Mai mult, liderul sindical susține că directorilor li s-ar fi transmis să organizeze activitatea cu orice resursă disponibilă, inclusiv secretari și laboranți, deși metodologia specifică clar că asistenții trebuie să fie cadre didactice. Iar presiunile ar fi venit direct de la Inspectorat. „Asistăm, practic, la o instigare din partea Inspectoratului Școlar la nerespectarea prevederilor legale în vigoare”, a adăugat el. S-a ajuns în situația în care persoane din Bârlad au fost aduse la Vaslui, o practică pe care Țiplea o etichetează drept muncă la negru. „Utilizarea acestor persoane din afara centrului nu înseamnă altceva decât muncă la negru, pentru că acea persoană a prestat o muncă pentru un angajator fără forme legale de angajare”, a explicat acesta.

„S-a copiat pe rupte”

Dincolo de aspectele legale, liderul de sindicat avertizează că relevanța rezultatelor este zero. Motivul? Condițiile de supraveghere au fost precare, adesea cu un singur asistent în sală, deși metodologia cere doi.

„S-a copiat pe rupte”, afirmă Țiplea, pe baza semnalelor primite de la membrii de sindicat.

V-ați întrebat vreodată cum se simte un profesor pus în fața unei astfel de situații? Revolta cadrelor didactice este palpabilă, mai ales la gândul că ar putea fi obligate să treacă în catalog note obținute prin fraudă. „Și eu ce o să fac? O să fiu obligat să pun nota în catalog știind că elevul a copiat, dacă el vrea? Pentru că așa spune procedura, că elevul care dorește ca nota de la simulare să-i fie trecută în catalog pe baza unei cereri trebuie să-i treci nota”, a explicat Țiplea. Concluzia sa este tranșantă: „La Vaslui, se pare că s-a simulat modul în care putem încălca prevederile legale. Asta este singura concluzie”.

Replica IȘJ Vaslui: O situație excepțională

De cealaltă parte, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vaslui neagă acuzațiile de presiune și susțin că rezultatele nu sunt viciate. Andrei Huiban, inspector școlar general-adjunct, recunoaște că procedura privind componența comisiilor a fost ocolită, dar justifică decizia prin contextul boicotului. „Procedura de organizare a simulărilor este valabilă pentru cazurile normale de organizare a simulărilor, când nu există un boicot. Noi nu am făcut presiuni pe colegii care au semnat pentru boicot, dar, în același timp, un ordin de ministru ne obligă să organizăm aceste simulări”, a precizat Huiban.

Oficialul IȘJ respinge ideea că s-ar fi putut copia, invocând funcționarea camerelor audio-video, și minimizează problema unui singur supraveghetor în sală. „Dar bun, atunci când dăm o simulare la clasă, în calitate de profesor de Matematică, Română, sau la Bacalaureat de Istorie și așa mai departe, e doar un singur cadru didactic care aplică această simulare la clasă, nu sunt doi, cu alte cuvinte, dar asta nu înseamnă că rezultatul este viciat”, a argumentat inspectorul. În privința notelor, Huiban lasă decizia la latitudinea profesorilor (care își cunosc cel mai bine elevii): „Nu cred că vom avea situații de tipul acesta, dar dacă vom avea, bineînțeles, recomandarea noastră va fi să nu treacă nota în catalog. De altfel nici nu există obligativitatea trecerii lor. Profesorii sunt suverani”.

Bilanțul boicotului: 60 de elevi nu au dat simularea

Cert e că boicotul a avut un impact concret. Din cele 108 unități școlare din județul Vaslui cu elevi în clasa a VIII-a, elevii din patru unități nu au participat la simulare, fiind vorba de aproximativ 60 de elevi. La nivel de organizare, din cele 48 de centre de examen planificate, activitatea s-a desfășurat efectiv în 46. Simularea Evaluării Naționale nu a putut fi organizată, din cauza boicotului, la Lipovăț și Codăești.