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Scandal la Londra: Guvernul a plătit 75.000 £ unui lord controversat

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Scandal la Londra: Guvernul a plătit 75.000 £ unui lord controversat

Downing Street a negociat în secret o plată de 75.000 de lire sterline pentru lordul Peter Mandelson, ignorând complet victimele crimelor lui Jeffrey Epstein în acest proces. Documente publicate recent arată disperarea guvernului de a-l îndepărta pe controversatul politician, care ceruse inițial 500.000 de lire pentru a renunța la o funcție importantă.

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Numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA de către premierul Keir Starmer a fost considerată o eroare majoră de judecată. Potrivit Thesun, detaliile din primele documente oficiale legate de acest caz dezvăluie cum funcționarii publici s-au grăbit să-i ofere o înțelegere financiară, fără a lua în calcul impactul asupra victimelor lui Epstein.

Avertismente ignorate și un proces de verificare „ciudat de grăbit”

Premierul Keir Starmer a fost avertizat de patru ori că numirea lui Mandelson reprezenta un „risc reputațional”. Cu toate acestea, Downing Street a insistat să-l trimită la Washington, fiind dispus să treacă cu vederea un proces de verificare defectuos. Jonathan Powell, consilierul pe probleme de securitate națională al premierului, a descris procedura ca fiind „ciudat de grăbit”.

Documentele sugerează că Mandelson a primit acces la informații guvernamentale sensibile și secrete chiar înainte de a obține avizul de securitate necesar. Această situație a stârnit îngrijorări profunde cu privire la modul în care au fost gestionate aceste date clasificate. Publicația notează că doar o mică parte din dosarele deținute despre Mandelson au fost făcute publice, anticipându-se că în lunile următoare ar putea apărea informații și mai grave pentru prim-ministru.

Negocieri secrete și victime uitate

În centrul scandalului se află negocierile financiare purtate pentru a-l convinge pe Mandelson să se retragă. Acesta a cerut suma de 500.000 de lire sterline, însă un oficial a fost felicitat pentru că a reușit să reducă înțelegerea la 75.000 de lire. Ceea ce șochează este că, în toate discuțiile dezvăluite de aceste dosare, victimele lui Jeffrey Epstein nu sunt menționate niciodată. Documentele arată o lipsă de considerație față de efectul pe care numirea l-ar fi avut asupra acestora.

Întoarcere amânată din cauza câinelui

Un detaliu neașteptat reiese din e-mailurile publicate. După ce a fost demis, Peter Mandelson și-a amânat întoarcerea în Marea Britanie din cauza câinelui său. E-mailurile arată că Ministerul de Externe a fost de acord să decaleze plecarea lordului pentru ca acesta să poată obține o „certificare veterinară” pentru Jock, câinele său din rasa border collie, în vârstă de 10 ani.

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