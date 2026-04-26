Mai de voie, mai de nevoie, românii au ajuns să fie mult mai calculați cu banii. Un sondaj recent arată o realitate dură: 8 din 10 conaționali, adică peste 77%, recunosc că taie din cheltuielile neesențiale și chiar pun pe pauză marile achiziții. Totul pe fondul scumpirilor pe bandă rulantă și al unui cost de viață tot mai ridicat.

Presiunea uriașă pe bugete

Scumpirile sunt indicate drept principala problemă de peste 63% dintre români. Iar presiunea pe bugetele familiilor este tot mai mare și o vedem cu toții la raft sau la facturi. Aproape jumătate dintre cetățeni spun că veniturile lunare le acoperă cheltuielile, însă doar la limită, fără a putea pune ceva deoparte. V-ați întrebat vreodată cum se descurcă restul?

Adio, achiziții majore

Dincolo de cifre, comportamentul de consum s-a modificat vizibil. Peste 57% dintre români au amânat cumpărături mari (o mașină, un apartament sau renovări) din cauza creșterii costului vieții. Se conturează astfel un nou tip de consumator, mult mai prudent și orientat spre strictul necesar. Căutarea promoțiilor a devenit un sport național, iar coșul de cumpărături este vizibil mai mic.

Pe bune, nu mai aruncăm banii pe orice.

Incertitudinea de la o lună la alta

Stresul financiar își pune amprenta asupra deciziilor de zi cu zi. Pentru 21% dintre respondenți, îngrijorările legate de bani le influențează frecvent alegerile. Si mai mult, peste 40% dintre români resimt o puternică incertitudine atunci când vine vorba de planificarea bugetului de la o lună la alta. E drept că e greu să faci planuri când nu știi ce prețuri te așteaptă săptămâna viitoare la pompă sau la supermarket.