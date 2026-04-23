Programul ROCCAS 4 SVO din Oltenia a depășit 2000 de participanți, iar primele colonoscopii au fost deja programate.

Un test simplu poate face diferența între sănătate și boală. În Oltenia, tot mai mulți oameni aleg să participe la programul regional ROCCAS 4 SVO, dedicat prevenirii cancerului colorectal. Peste două mii de persoane s-au înscris deja în program, iar rezultatele inițiale arată că un număr important dintre aceștia au nevoie de investigații suplimentare.

Primii pași care pot schimba totul

Totul începe cu o vizită la medicul de familie. Până acum, peste 1500 de persoane au beneficiat de consultații preventive, acesta fiind primul pas pentru a intra în programul de screening.

După această evaluare, participanții primesc testul FIT, o metodă simplă și non-invazivă pentru depistarea timpurie a cancerului colorectal. Testul nu presupune proceduri complicate sau dureroase, fiind accesibil oricui.

Cei care au rezultat pozitiv la testul FIT sunt trimiși la gastroenterolog pentru colonoscopie. Acest pas a început deja la Centrul de Prevenție al UMF Craiova, unde se efectuează primele colonoscopii în cadrul programului.

Un procent care atrage atenția

Datele colectate până la jumătatea lunii aprilie arată că tot mai mulți locuitori din regiunea Sud-Vest Oltenia aleg să se implice. Rata de pozitivitate a testului FIT este de 6,68%, ceea ce înseamnă că aproximativ 100 de persoane dintre cei testați au nevoie de investigații suplimentare.

Aceste rezultate arată cât de importantă este depistarea la timp. Fiecare persoană identificată devreme are șanse mult mai mari să primească tratamentul potrivit și să ducă o viață normală.

Programul nu doar că ajută la depistarea cazurilor cu risc, dar crește și gradul de conștientizare în rândul populației despre importanța controalelor preventive.

O inițiativă care apropie medicina de oameni

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova coordonează acest proiect, având ca scop principal facilitarea accesului la servicii de screening pentru grupurile vulnerabile și informarea publicului despre prevenție.

Prof. univ. dr. Dan Gheonea, rectorul UMF Craiova, a declarat: „Rezultatele de până acum arată că prevenția funcționează atunci când ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie. Prin acest program, nu vorbim doar despre cifre, ci despre oameni care au șansa de a fi salvați de la dezvoltarea unui cancer de colon sau șansa unui diagnostic precoce și, implicit, a unui tratament la timp. ROCCAS 4 SVO înseamnă acces, încredere și responsabilitate – iar misiunea noastră este să aducem medicina mai aproape de oameni, nu doar prin intervenție, ci și prin informare și dialog. În Centrul de Prevenție al UMF Craiova se efectuează în această săptămână primele colonoscopii în cadrul programului de screening pentru locuitorii regiunii Oltenia”

Proiectul este derulat în parteneriat cu Asociația Mereu Pentru Europa și beneficiază de o finanțare totală de peste 35 de milioane de lei, din care aproape 30 de milioane provin din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene.

Resurse care deschid noi oportunități

Programul este cofinanțat din Fondul Social European Plus, prin Programul Sănătate 2021-2027, și va continua până în septembrie 2029, asigurând resursele necesare pentru activitățile de prevenție și diagnostic precoce.

Implicarea partenerilor și a comunității locale ajută la succesul și extinderea programului, oferind acces la servicii medicale de calitate pentru tot mai mulți locuitori ai regiunii.

Un început care poate schimba multe vieți

Primele colonoscopii realizate în cadrul programului marchează o etapă importantă în lupta împotriva cancerului colorectal în Oltenia. Pe măsură ce tot mai multe persoane se înscriu, crește și numărul celor care pot fi ajutați la timp.

Modelul aplicat în Oltenia ar putea fi preluat și de alte regiuni, oferind șansa la prevenție și diagnostic precoce pentru cât mai mulți oameni.

Participarea la acest program înseamnă o șansă reală la o viață mai lungă și mai sănătoasă. Pentru comunitate, reprezintă un pas înainte spre un sistem de sănătate mai eficient și mai apropiat de oameni.