Doi directori din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Bucureşti au fost plasați sub control judiciar de procurorii DNA. Aceștia sunt acuzați de luare de mită și trafic de influență, iar sumele vehiculate se ridică la zeci de mii de euro. Cei doi vizați de anchetă sunt Octavian-Ciprian Topan, șeful Serviciului Juridic, și Tatiana Popovici, director executiv juridic.

Acuzațiile aduse de procurori

Procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile. Măsurile au fost luate începând de vinerea și sâmbăta trecute. Octavian-Ciprian Topan este acuzat de două infracțiuni de luare de mită și două de trafic de influență, în timp ce Tatiana Popovici este cercetată pentru luare de mită.

Dar cum s-a ajuns aici, mai exact? Anchetatorii susțin că, în perioada mai – iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi pretins 50.000 de euro de la reprezentantul unei firme, prin intermediul unui practician în insolvență (care are acum calitatea de martor).

Mecanismul era, la prima vedere, simplu.

„În scopul obţinerii sumei pretinse anterior, inculpatul Octavian-Ciprian Topan ar fi lăsat să se creadă că, prin funcţia ocupată şi prin relaţiile pe care le are cu directorul executiv juridic al DGRFP Bucureşti, precum şi cu funcţionari de la Administraţia pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influenţă asupra acestora. Acesta ar fi susţinut că îi poate determina să emită o adresă prin care ANAF – DGRFP Bucureşti, în calitate de creditor majoritar, să voteze favorabil, în cadrul adunării creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societăţi aflate în insolvenţă, administrată de suspectul respectiv”, spun anchetatorii.

Reducerea datoriilor, miza mitei

Plățile nu au întârziat să apară. În octombrie 2022, Topan ar fi primit o primă tranșă de 5.000 de euro, iar în martie 2023 ar fi încasat restul de 45.000 de euro, tot prin intermediul martorului. Până la urmă, scopul era unul cât se poate de clar.

„Suma ar fi fost primită în scopul emiterii unui punct de vedere în numele ANAF, prin care instituţia, în calitate de creditor majoritar al societăţii aflate în procedura insolvenţei, să ia act de modificarea planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creanţei deţinute de ANAF de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei”, se precizează în comunicatul DNA.

Și Tatiana Popovici ar fi intrat în acest joc. Potrivit procurorilor, în perioada februarie – octombrie 2023, aceasta ar fi primit 15.000 de euro din suma totală de 50.000 de euro, prin intermediul lui Topan și al martorului.

Un alt dosar, același personaj

Numai că faptele nu se opresc aici. Într-un alt caz, în perioada octombrie – noiembrie 2025, Octavian-Ciprian Topan ar fi primit 5.000 de lei de la lichidatorul judiciar a două societăți în faliment. Mai mult, pe 27 noiembrie 2025, ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a-i da încă 5.000 de euro.

„Sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de către DGRFP Bucureşti a unor puncte de vedere prin care instituţia, în calitate de creditor majoritar al celor două societăţi, să aprobe ordinea de zi a adunărilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar şi se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei şi un onorariu de succes în cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate în procedura lichidării”, informează DNA.

Iar în aceeași zi de 27 noiembrie 2025, Topan ar fi acceptat promisiunea unei alte sume, de 2.000 de euro, de la același lichidator, pentru o altă firmă în insolvență. „În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influenţă asupra şefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul DGRFP Bucureşti şi că îl va determina pe acesta să emită o adresă prin care ANAF – DGRFP Bucureşti, în calitate de creditor majoritar al societăţii, să aprobe planul de reorganizare întocmit de administratorul judiciar”, explică anchetatorii.