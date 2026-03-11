Shell declară forță majoră pentru gazul din Qatar. Livrări de 6,8 mil. tone, în pericol

Shell, cel mai mare trader de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, a declarat forță majoră pentru transporturile pe care le cumpără din Qatar, o decizie care aruncă un val de incertitudine pe piețele globale de energie. Măsura vine ca o consecință directă a opririi producției de către Qatar, al doilea cel mai mare exportator mondial de GNL.

Analiștii estimează că Shell preia anual aproximativ 6,8 milioane de tone de GNL din statul din Golf. Potrivit Digi24, care citează trei surse din cadrul Reuters, gigantul energetic a fost nevoit să activeze clauza de forță majoră după ce furnizorul său principal, QatarEnergy, a anunțat săptămâna trecută încetarea producției la instalațiile sale.

Ce a declanșat criza livrărilor

La originea acestei situații stă decizia Qatarului de a opri producția la complexele sale cu o capacitate de aproximativ 77 de milioane de tone pe an. În urma acestei opriri, QatarEnergy a declarat, la rândul său, forță majoră pentru livrările de gaz către clienții săi. Termenul este utilizat în contracte pentru a descrie evenimente neprevăzute, aflate în afara controlului unei companii, cum ar fi dezastrele naturale sau conflictele. Această clauză contractuală poate elibera o companie de obligațiile sale de livrare fără a suferi penalități.

Reacția giganților energetici

Shell nu este singura companie afectată. Alți cumpărători majori ai gazului lichefiat din Qatar, inclusiv grupul francez TotalEnergies și mai multe companii asiatice, au primit notificări similare de forță majoră din partea QatarEnergy. Aceștia și-au informat clienții că nu vor putea onora livrările de GNL din Qatar atât timp cât producția rămâne oprită. O persoană familiarizată cu situaţia a precizat însă că TotalEnergies nu a declarat forţă majoră. TotalEnergies achiziționează circa 5,2 milioane de tone de GNL pe an din Qatar. Atât Shell, cât și TotalEnergies au parteneriate strategice pe termen lung cu QatarEnergy, fiind implicate și în proiectul major de extindere North Field, care are ca obiectiv creșterea capacității de producție până în 2027.

Cât va dura întreruperea? Avertismentul ministrului din Qatar

Durata blocajului este principala necunoscută în acest moment. Într-o declarație pentru Financial Times, ministrul energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a avertizat că revenirea la livrări normale ar putea necesita un interval de timp considerabil. Acesta ar putea fi „de la câteva săptămâni până la câteva luni”, a precizat oficialul, adăugând că acest calendar se aplică chiar și în scenariul în care războiul s-ar încheia imediat. Potrivit unor surse citate anterior de Reuters, notificările trimise clienților menționează că livrările de GNL pentru luna martie nu vor fi afectate. Impactul real al întreruperilor va începe să se resimtă începând cu luna aprilie.