Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană (UE) au convenit, la reuniunea Consiliului ECOFIN din 9 octombrie, extinderea puterilor Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). Acordul politic prevede trecerea unor operatori financiari majori sub supravegherea directă a autorității europene.

Bursele și instituțiile financiare românești, încadrate la nivel european în categoria celor mici sau medii, ar continua să fie supravegheate direct de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), potrivit analizei semnate de analistul și consultantul Ionel Dancă pentru Studii Financiare. Instituția locală și-ar menține atribuțiile de reglementare și control de proximitate, iar adaptarea colaborării cu ESMA ar reprezenta o provocare instituțională.

Integrarea piețelor ar ușura finanțarea companiilor românești

Pentru firmele cu acțiuni listate la Bursa de Valori București, efectul anticipat în analiză este accesul mai ușor la capital și la investitori instituționali din alte state membre. Piața românească are o lipsă cronică de lichiditate, adică un volum redus al banilor disponibili pentru tranzacționare.

Eliminarea obstacolelor dintre piețele naționale urmărește orientarea economiilor private ale europenilor către investiții. Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene a anunțat că reducerea fragmentării dintre țări și atragerea investițiilor sunt obiectivele acordului, parte a Uniunii Economiilor și Investițiilor, proiectul de integrare a piețelor europene de capital.

Administratorii români de active ar beneficia și de un pașaport european simplificat, mecanism care permite distribuirea produselor de investiții peste granițe. Reducerea birocrației ar facilita extinderea activității lor în regiune, conform evaluării lui Ionel Dancă.

ESMA ar trece de la coordonare la control direct

Până acum, autoritatea cu sediul la Paris a coordonat activitatea reglementatorilor naționali. În noua împărțire a responsabilităților, supravegherea sa directă ar acoperi trei categorii:

Platformele pentru tranzacționarea valorilor mobiliare care au importanță la nivel european.

Casele de compensare, infrastructurile care asigură îndeplinirea obligațiilor rezultate din tranzacții.

Anumite entități de mari dimensiuni care activează în sectorul criptomonedelor.

Deciziile individuale pentru operatorii supravegheați și administrarea activității curente ar reveni unui nou Consiliu Executiv. Acesta ar avea un președinte și cinci membri independenți.

Autoritățile naționale și-ar păstra influența prin Consiliul de Supraveghere. Acest organism ar decide regulile generale, strategia și bugetele, precum și apropierea practicilor de supraveghere dintre state.

Germania a obținut exceptarea Deutsche Börse

Compromisul politic exclude Deutsche Börse din aria controlului european direct. Guvernul de la Berlin a argumentat că grupul nu este un operator cu activitate integrată în mai multe țări europene.

În susținerea acestei poziții, guvernul german a invocat concentrarea principalelor platforme pe piața internă. Acestea ar trebui, în opinia sa, să rămână în responsabilitatea autorității naționale, iar supravegherea ESMA să fie opțională.

Comparația este cu Euronext, concurent care administrează direct burse din Franța, Italia, Olanda, Belgia și Irlanda. Structura sa presupune astfel activitate bursieră în mai multe state membre.

State mai mici din UE au criticat derogarea acordată operatorului german, susținând că aceasta riscă să reducă uniformitatea supravegherii europene.