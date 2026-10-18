Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), persoanele cu mai mult de 25 de ani de cotizare contributivă primesc puncte de stabilitate pentru perioada care trece de acest prag. Numărul acordat crește în trepte, în funcție de durata contribuției. Acest calcul este distinct de indexarea anuală a pensiilor, care ajustează valoarea punctului de referință.

„Pot să spun cu un grad mare de siguranță, sau a faptului că nu mă înșel, că va exista o indexare a pensiilor”, a declarat Luca Niculescu, premier desemnat, în contextul discuțiilor privind programul de guvernare.

Perioada contributivă determină treapta de calcul

Condiția pentru acordarea punctelor de stabilitate privește stagiul contributiv, adică perioada pentru care s-a contribuit la sistemul de pensii. Punctele suplimentare se acordă numai pentru partea care depășește pragul de eligibilitate, nu pentru întreaga durată a contribuției.

Grila include valori pentru anii întregi, dar și pentru luni și zile. Fiecărui interval îi corespund următoarele punctaje:

Pentru perioada care depășește 25 de ani, fără a trece de 30 de ani inclusiv: unui an contributiv îi revin 0,50 puncte; unei luni, 0,04167 puncte; unei zile, 0,00139 puncte.

Pentru perioada care depășește 30 de ani, până la limita de 35 de ani inclusiv: unui an contributiv îi revin 0,75 puncte; unei luni, 0,06250 puncte; unei zile, 0,00208 puncte.

Pentru perioada de contribuție care trece de 35 de ani: unui an îi revine un punct de stabilitate; unei luni, 0,08333 puncte; unei zile, 0,00278 puncte.

Treptele se cumulează: depășirea unui prag nu schimbă punctajul deja acumulat pentru porțiunea anterioară a stagiului contributiv. Fiecare parte care trece de 25 de ani intră în calcul la valoarea intervalului în care se află, iar punctele rezultate se adună.

Recalcularea și indexarea modifică pensia prin mecanisme diferite

La 1 septembrie 2024 a început aplicarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Atunci, pensiile publice au trecut prin recalculare, folosind regulile introduse de actul normativ. Această operațiune a stabilit cuantumurile după noile reguli, în timp ce indexarea privește ajustarea anuală a valorii punctului de referință.

La intrarea în vigoare a legii, acest reper a fost fixat la 81 de lei. Nivelul s-a păstrat atât în 2025, cât și în 2026, deși prețurile au continuat să urce.

Pentru primul dintre acești ani, suspendarea majorării a fost prevăzută prin Ordonanța de urgență nr. 156/2024. Ulterior, Legea nr. 141/2025 a prelungit menținerea valorii și a prevăzut reluarea formulei legale de indexare începând cu 2027.

În discuțiile de săptămâna trecută despre programul de guvernare, premierul desemnat Luca Niculescu a spus că pensiile ar urma să fie indexate în 2027 și și-a exprimat încrederea că măsura va fi aplicată. Nu a precizat însă procentul majorării.

În cei doi ani de suspendare, pensiile publice nu au beneficiat de majorarea generală rezultată din indexare. Această situație nu exclude modificările individuale ale drepturilor de pensie, în cazurile reglementate de lege.

Procentul de 7,3% reprezintă un scenariu pentru 2027

Formula prevăzută la articolul 84 al Legii nr. 360/2023 leagă ajustarea din ianuarie de inflația medie anuală și de jumătate, respectiv 50%, din creșterea reală înregistrată de câștigul salarial mediu brut. Indicatorii folosiți sunt cei definitivi, comunicați de Institutul Național de Statistică.

Rata inflației medii anuale pentru 2025, de 7,3%, poate fi folosită într-o simulare, dar nu reprezintă automat majorarea aplicabilă la 1 ianuarie 2027. Pentru ajustarea de atunci sunt relevanți indicatorii definitivi ai anului 2026. Procentul efectiv depinde de formula aplicabilă, de aceste valori statistice și de eventualele schimbări legislative adoptate până la indexare.

Calculul orientativ de mai jos aplică exclusiv ipoteza unei creșteri de 7,3% la pensia lunară încasată în prezent. Sumele nu reprezintă o majorare decisă:

La o pensie actuală de 1.500 lei, suplimentul lunar ar fi de 109,50 lei, iar venitul ar ajunge la 1.609,50 lei.

Pentru un venit actual de 2.000 lei din pensie, suplimentul ar fi de 146 lei lunar, rezultând 2.146 lei.

O pensie de 2.500 lei ar primi un plus lunar de 182,50 lei și ar ajunge la 2.682,50 lei.

Pentru o pensie de 3.000 lei, diferența lunară ar fi de 219 lei, până la un cuantum de 3.219 lei.

La un cuantum actual de 4.000 lei, majorarea lunară ar însemna 292 lei, iar pensia ar ajunge la 4.292 lei.

În cazul unui venit din pensie de 5.000 lei, suplimentul ar fi de 365 lei pe lună, rezultând 5.365 lei.

Venitul suplimentar trebuie raportat la scumpiri

O indexare poate compensa o parte din efectul creșterii prețurilor, inclusiv pentru pensionarii care alocă o parte importantă a veniturilor alimentelor, medicamentelor și utilităților. Dacă majorarea pensiei se apropie de ritmul inflației, banii suplimentari pot susține menținerea consumului, fără să recupereze neapărat pierderile din anii precedenți.

Inflația medie nu descrie identic cheltuielile fiecărei gospodării. Ponderea medicamentelor, alimentelor sau energiei în buget poate face ca scumpirile resimțite de un pensionar să difere de media generală. Efectul indexării asupra nivelului de trai va depinde de creșterea efectiv aplicată în 2027 și de evoluția prețurilor până atunci.

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