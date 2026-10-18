Pentru angajatorii care analizează o săptămână de lucru de 4 zile, verificarea programului pornește de la norma întreagă: 8 ore zilnic, repartizate în 5 zile, cu un total săptămânal de 40 de ore. Contractul, limitele duratei muncii și perioadele obligatorii de odihnă sunt reperele pentru organizarea activității, iar orele suplimentare au reguli distincte de compensare.

Ca exemplu de calcul orientativ, patru zile cu câte 10 ore înseamnă tot 40 de ore într-o săptămână. Este o redistribuire aritmetică a aceluiași volum de muncă, distinctă de reducerea numărului de ore lucrate.

Munca suplimentară se compensează cu timp liber plătit în următoarele 90 de zile calendaristice. Dacă această compensare nu este posibilă, angajatorul datorează un spor de minimum 75%, calculat la salariul de bază aferent orelor suplimentare lucrate.

Verificarea începe cu programul înscris în contract

Contractul trebuie să precizeze câte ore se lucrează zilnic și săptămânal. Tot în acesta se înscriu salariul de bază, celelalte venituri și periodicitatea plății, conform informațiilor publicate de Inspecția Muncii.

La angajare, documentul se întocmește în limba română, pe baza acordului părților. Angajatorului îi revin redactarea în scris și predarea unui exemplar către salariat. Încheierea contractului și înregistrarea lui în Registrul general de evidență a salariaților trebuie făcute cel mai târziu cu o zi înaintea începerii activității.

Pentru telemuncă, programul se organizează prin acord între angajator și telesalariat. Dacă acesta lucrează cu normă întreagă, efectuarea orelor suplimentare presupune consimțământul său scris. Drepturile privind salarizarea, durata muncii și odihna se păstrează.

Plafonul săptămânal se verifică împreună cu perioada de referință

Articolul 114 din Codul muncii fixează un plafon săptămânal de 48 de ore, în care intră și munca suplimentară. Depășirea într-o anumită săptămână este permisă prin excepție dacă media se încadrează în acest plafon, pe perioada de referință aplicabilă.

Durata perioadei pe care se calculează media diferă în funcție de condițiile prevăzute de lege:

4 luni calendaristice: perioada de referință pentru excepția care permite săptămâni cu un număr mai mare de ore.

perioada de referință pentru excepția care permite săptămâni cu un număr mai mare de ore. Cel mult 6 luni: pentru anumite activități ori profesii, perioada poate fi negociată prin contractul colectiv aplicabil, peste reperul de patru luni.

pentru anumite activități ori profesii, perioada poate fi negociată prin contractul colectiv aplicabil, peste reperul de patru luni. Cel mult 12 luni: contractele colective pot prevedea derogări motivate de factori obiectivi, tehnici sau de organizarea muncii, cu respectarea cerințelor de sănătate și securitate ale salariaților.

La determinarea acestor perioade nu se includ concediul anual de odihnă și intervalele în care contractul este suspendat. Prevederile articolului 114, alineatele (1)-(4), privind plafonul și perioadele de referință, nu se aplică salariaților care nu au împlinit 18 ani.

Zilele mai lungi trebuie corelate cu pauzele și repausul

Un program zilnic care trece de 6 ore presupune acordarea pauzei de masă și a celorlalte pauze. Aceste intervale sunt în afara duratei normale zilnice de muncă.

După o zi cu 12 ore de muncă trebuie asigurat un interval de odihnă de 24 de ore. Pentru succesiunea obișnuită a două zile lucrate, repausul minim este de 12 ore neîntrerupte.

În activitatea pe schimburi, intervalul minim dintre schimburi este de 8 ore. Acest mod de organizare presupune că salariații se înlocuiesc la același post, după un program stabilit.

Odihna săptămânală trebuie să acopere 48 de ore fără întrerupere, acordate în mod obișnuit sâmbăta și duminica. Dacă repausul este programat în alte zile, salariatului i se acordă un spor salarial.

Cumularea repausului după o perioadă de activitate continuă de maximum 14 zile calendaristice este rezervată situațiilor excepționale. Sunt necesare atât autorizarea inspectoratului teritorial de muncă, cât și acordul sindicatului sau al reprezentanților angajaților. Compensațiile prevăzute pentru această situație sunt de minimum 150% din salariul de bază.

Concediul anual are reguli proprii de acordare și plată

Durata minimă a concediului anual plătit este de 20 de zile lucrătoare. Sărbătorile legale nelucrătoare și celelalte zile libere plătite nu consumă zile din acest concediu.

Dacă nu a fost efectuat, angajatorul trebuie să acorde concediul restant în intervalul de 18 luni care începe în anul următor celui în care a apărut dreptul. Plata în locul zilelor de concediu este permisă numai când încetează contractul.

Indemnizația se determină pornind de la media zilnică a drepturilor salariale pentru cele trei luni care preced luna concediului. Această medie se înmulțește cu numărul zilelor de concediu.

Datele Eurostat publicate luni, 7 septembrie 2026, indică pentru Uniunea Europeană (UE) o creștere anuală de 0,9% pe persoană ocupată și de 0,8% pe oră lucrată în trimestrul al doilea. În primul trimestru al aceluiași an, ambele măsuri avansaseră cu 0,4%.

Pe persoană ocupată, scăderi: Irlanda a înregistrat un recul de 1%, România de 0,8%, iar Italia de 0,4%. Au fost singurele trei state membre pe minus.

Irlanda a înregistrat un recul de 1%, România de 0,8%, iar Italia de 0,4%. Au fost singurele trei state membre pe minus. Pe persoană ocupată, cele mai mari creșteri: Slovenia a avut un avans de 4,5%, Danemarca de 3,6%, iar Lituania de 3,5%.

Slovenia a avut un avans de 4,5%, Danemarca de 3,6%, iar Lituania de 3,5%. Pe oră lucrată, cele mai mari scăderi: România a coborât cu 1,2%, Cehia cu 0,8%, iar Portugalia cu 0,5%.

România a coborât cu 1,2%, Cehia cu 0,8%, iar Portugalia cu 0,5%. Pe oră lucrată, cele mai mari creșteri: Slovenia a urcat cu 5,8%, Danemarca cu 3,5%, iar Letonia cu 3,4%.

Orele suplimentare se compensează cu timp liber sau cu spor salarial

Efectuarea muncii suplimentare necesită acceptul salariatului, exceptând situațiile de forță majoră. Tot forța majoră este excepția indicată pentru interdicția de a lucra suplimentar peste durata maximă admisă.

Compensarea se face prin timp liber plătit, acordat în cele 90 de zile calendaristice care urmează efectuării orelor suplimentare.

Când această compensare nu este posibilă, angajatorul datorează un spor de minimum 75%, calculat la salariul de bază aferent orelor suplimentare lucrate.