Simulările pentru examenul de Bacalaureat din 2026, programate în perioada 23-26 martie, vin cu un set de reguli extrem de stricte pentru elevi. Ministerul Educației a stabilit un cadru riguros pentru acest exercițiu esențial, iar orice abatere poate duce nu doar la eliminarea din probă, ci și la sancțiuni cu impact pe termen lung. o greșeală acum te poate costa scump mai târziu.

Accesul în sală și timpul de lucru

Lucrurile sunt clare. Accesul elevilor în sălile de examen este permis doar până la ora 08:30, iar candidații vor fi așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor stabilite. Probele scrise încep la ora 09:00, iar elevii au la dispoziție fix 180 de minute pentru a rezolva subiectele.

Numai că timpul de lucru se calculează abia din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în respectiva sală. Elevii care termină mai devreme pot preda lucrarea, dar nu pot părăsi sala de examen mai devreme de o oră de la începerea probei. În situații excepționale, care nu țin de candidați (precum incidente tehnice), durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră.

Ce nu ai voie să aduci la examen

Candidaților le este interzis să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe sau poșete. Toate aceste obiecte personale trebuie lăsate într-un spațiu special amenajat. Iar elevii care refuză să se conformeze pur și simplu nu vor fi primiți în examen.

si, pe parcursul probei, candidații nu au voie să aibă asupra lor, în haine, penare sau pe bancă, materiale ajutătoare. Lista include manuale, cărți, dicționare, culegeri, memoratoare, notițe sau chiar ciorne. Regulamentul interzice și utilizarea oricăror dispozitive electronice, de la telefoane mobile și căști audio, la dispozitive de tip IoT (dispozitive ce pot fi conectate) sau alte mijloace de calcul și comunicare.

Frauda se pedepsește drastic

Dar ce se întâmplă, pe bune, dacă un elev este prins? Orice încălcare a regulilor de mai sus este considerată tentativă de fraudă și atrage eliminarea imediată din examen, indiferent dacă materialele sau dispozitivele interzise au fost folosite sau nu.

Sancțiunile sunt drastice.

Elevii eliminați nu doar că nu mai pot participa la probele următoare ale simulării, dar își pierd și dreptul de a susține examenul de Bacalaureat în următoarele două sesiuni. Mai mult, orice notă obținută la probele anterioare eliminării este anulată și nu mai poate fi recunoscută în sesiunile viitoare.

Afișarea notelor și analiza rezultatelor

Rezultatele obținute la simulări sunt comunicate anonimizat. Fiecare elev primește un cod individual la prima probă, pe bază de semnătură, iar afișarea publică se face folosind aceste coduri pentru a proteja identitatea candidaților.

Notele au un caracter orientativ, menite să reflecte nivelul de pregătire. De regulă, acestea nu se trec în catalog. Totuși, la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui, notele pot fi consemnate. Ulterior publicării rezultatelor, fiecare școală are obligația de a analiza performanțele elevilor pentru a identifica lacunele în pregătire și a stabili măsuri de îmbunătățire.