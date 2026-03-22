Premierul sloven Robert Golob a anunțat duminică, în cadrul unei conferințe de presă la Ljubljana, restricții neașteptate la vânzarea de carburanți. Măsura, aplicabilă imediat, plafonează achiziția zilnică la maximum 50 de litri de benzină sau motorină pentru fiecare șofer. Companiile, în schimb, au dreptul la o cantitate mai mare, de 200 de litri pe zi.

O decizie cu aplicare imediată

Guvernul de la Ljubljana a decis ca noile reguli să intre în vigoare fără nicio perioadă de grație. Decizia a stârnit deja semne de întrebare, presa internațională menționând că nu este deloc clar cum vor putea fi impuse practic aceste restricții. Cum vor verifica autoritățile dacă un șofer a alimentat deja o dată în aceeași zi, poate la o altă stație? Până la urmă, aceasta este marea necunoscută a întregii scheme.

E drept că măsura vine în contextul presiunilor create de conflictul din Orientul Mijlociu asupra lanțurilor de aprovizionare, însă motivul real pare să fie unul mult mai aproape de granițele Sloveniei.

Turismul pentru carburanți, adevărata problemă

În Slovenia, prețul carburanților este reglementat de stat de mai multă vreme, ceea ce îl menține la un nivel relativ scăzut. De exemplu, un litru de benzină cu cifră octanică 95 costă 1,466 euro. Numai că această plafonare nu se aplică și la benzinăriile de pe autostrăzi, unde prețurile sar în jurul valorii de 1,70 euro pe litru.

Dar tocmai aceste prețuri scăzute au generat un fenomen neașteptat: așa-numitul turism pentru carburanți.

Cetățeni din țările vecine, în special din Austria și Italia, au început să traverseze granița pentru a-și umple rezervoarele la un preț mai bun. Chiar premierul Golob a explicat că această tendință este principalul motiv din spatele introducerii restricțiilor, deoarece a pus o presiune uriașă pe logistica stațiilor de alimentare.

Rezervele naționale nu sunt în pericol

Și totuși, oficialul sloven a ținut să ofere asigurări clare populației. El a precizat că rezervele naționale de carburanți sunt în continuare suficiente pentru a acoperi necesarul intern.

Problema este, așadar, una de logistică.

Singura dificultate reală, conform declarațiilor, este legată de rapiditatea cu care se fac livrările către benzinării (în special cele din zonele de graniță), care s-au văzut luate cu asalt de șoferii străini. dacă plafonarea la 50 de litri va reuși să tempereze acest fenomen și să stabilizeze fluxul de aprovizionare.