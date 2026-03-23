Socialistul Emmanuel Grégoire a câștigat alegerile pentru Primăria Parisului, obținând aproximativ 52% din voturi. El a învins-o categoric pe candidata de dreapta, Rachida Dati, asigurând astfel continuitatea administrației de stânga în capitala Franței, după un sfert de secol de conducere progresistă.

Mesajul noului primar

Imediat după anunțarea rezultatelor, noul primar a subliniat continuitatea politicilor pro-mediu și pro-mobilitate alternativă. „Astăzi, Parisul a decis să rămână la istoria sa. Trăiască Franța, trăiască Parisul! Avem multe de făcut și vom începe”, a declarat Grégoire. Dar discursul său a avut și o puternică componentă socială. El a transmis un mesaj clar către cei mai defavorizați locuitori ai capitalei: „Mă gândesc la cei mai vulnerabili oameni, la cei care vor dormi pe străzi în această noapte… la toți cei mai fragili care au nevoie de stânga.”

Un bastion împotriva extremei drepte

În timpul campaniei electorale, Grégoire nu s-a sfiit să avertizeze asupra unei posibile orientări a capitalei spre dreapta. El a afirmat că Rachida Dati ar putea transforma Parisul într-un „laborator trumpist al alianței dintre dreapta și extrema dreaptă”. Și, pe bune, se pare că parizienii l-au ascultat. După victorie, noul primar a susținut că orașul va continua să se opună acestor curente politice. „Parisul va fi inima rezistenței împotriva acestei alianțe a dreptei”, a punctat el.

Victoria sa a fost posibilă datorită unei alianțe solide între socialiști și ecologiști.

Stânga rezistă și în alte orașe mari

Parisul nu a fost singurul mare oraș unde stânga și-a păstrat puterea. La Marsilia, primarul în funcție, Benoît Payan, a fost reales în fruntea unei coaliții similare, reușind să blocheze avansul formațiunii de extremă dreapta Rassemblement National (RN). Payan a vorbit despre un vot cu valoare de simbol: „Marsilia a transmis un mesaj de pace și unitate… o victorie pentru cei care refuză vocile ce promovează divizarea”.

Dar ce s-a întâmplat cu dreapta moderată? A dispărut complet de pe hartă?

Cu ochii la prezidențialele din 2027

Nici vorbă. Fostul prim-ministru Édouard Philippe a fost reales primar al orașului Le Havre cu peste 47% din voturi, un rezultat care îi consolidează poziția în perspectiva unei posibile candidaturi la alegerile prezidențiale din 2027. Iar declarația sa de după victorie sună deja a discurs de campanie națională, fiind un mesaj direct către electoratul de centru. Mesajul său (considerat de mulți analiști un prim pas spre o candidatură în 2027) a fost unul de unitate: „Există motive de speranță atunci când oamenii de bună-credință se unesc și resping extremele”.