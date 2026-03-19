Mai bine de jumătate dintre români se opun ideii ca România să participe la proiectul european al „umbrelei nucleare” inițiat de Franța. Potrivit unui sondaj INSCOP, 51% dintre cetățeni sunt împotrivă, în timp ce doar 39,3% și-ar da acordul pentru o astfel de mișcare strategică.

Majoritate împotrivă, dar cu nuanțe

Discuția despre extinderea protecției nucleare franceze în Europa împarte apele în România. E drept că, la o privire mai atentă, cifrele arată o opoziție fermă. Un procent de 22,2% dintre români ar fi de total de acord ca România să participe la un astfel de proiect european, iar alți 17,1% sunt mai degrabă de acord. La polul opus, 13,8% se declară mai degrabă împotrivă, în timp ce un segment covârșitor de 37,2% ar fi total împotrivă. Restul de 9% nu știu sau nu pot aprecia.

Profilul votantului: cine spune DA și cine NU

Iar diferențele de opinie sunt clare pe segmente demografice. Sunt de acord într-o proporție mai mare decât restul populației cu acest proiect european inițiat de Franța: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare. Dezacordul apare, în schimb, într-un procent mai mare decât media în rândul votanților AUR, al persoanelor de peste 60 de ani și al locuitorilor din urbanul mic.

Arme nucleare pe teritoriul României? Refuz categoric

Dar cum stau lucrurile când vine vorba de găzduirea efectivă a armelor nucleare franceze pe teritoriul nostru? V-ați gândit la asta?

Aici, cifrele sunt și mai clare.

Doar 12,6% dintre participanții la sondaj sunt total de acord, urmați de 12,1% care sunt mai degrabă de acord. Opoziția este însă masivă: 16% se declară mai degrabă împotrivă, iar un procent zdrobitor de 52,9% sunt total împotriva unei astfel de idei. aproape 7 din 10 români spun NU.

Aceleași tabere, aceleași opinii

Nu-i chiar o surpriză, taberele pro și contra se mențin și la această întrebare. Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din București sunt de acord într-un procent mai mare decât restul populației cu găzduirea de arme nucleare franceze pe teritoriul României. Se înregistrează un nivel mai ridicat de dezacord (comparativ cu media națională) în rândul votanților AUR, al persoanelor de peste 60 de ani, dar și al celor cu educație medie.

Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research la solicitarea Strategic Thinking Group și a inclus două valuri de culegere a datelor, în perioada 23-27 februarie 2026, respectiv 3-13 martie 2026. Metoda folosită a fost interviul telefonic (CATI), pe un volum de 1100 de persoane pentru fiecare eșantion, eroarea maximă admisă a datelor fiind de ± 2,9% la un grad de încredere de 95%.